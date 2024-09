FAMPA-València denuncia otro inicio de curso con incidencias en el transporte escolar

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

FAMPA-València, la federación mayoritaria de AMPA de la provincia de Valencia, denuncia que este curso escolar 2024-2025 vuelve a comenzar con autobuses de transporte escolar de la empresa Monbus que presentan incidencias.

"Nuevamente, las familias han trasladado su malestar por un servicio de autobuses que no garantiza el acceso en una educación de calidad y con seguridad: autobuses que no tienen capacidad para todo el alumnado, sin rampas, demasiado grandes conduciendo por caminos estrechos, sin aire acondicionado con las altas temperaturas de estos días y retrasos", expone en un comunicado

Como consecuencia, FAMPA-València advierte que estas situaciones provocan incertidumbre a las familias, puesto que "no saben si el autobús vendrá o si tendrán que ir a recoger o llevar a sus hijas e hijos a la escuela".

Según apunta, entre estos centros se encuentran algunos de Educación Especial que el año pasado ya presentaron incidencias que "incluso llegaron a hacer que familias no llevaran a sus hijas a hijos a los autobuses por no estar muy adaptados y por no ser seguros para trasladarles".

Además, la federación afirma que "en el CEE Rosa Llacer de Castellar-Oliveral, por ejemplo, el viernes tuvieron que meter una silla de ruedas a presión dentro de un minibús, por no tener este espacio adaptado para sillas de ruedas".

Ante esta situación, exige a la Conselleria de Educación que "de una vez ponga una solución real al problema" y rescinda el contrato a la empresa Monbus.

"Como ya dijimos el curso pasado, la sanción solo iba a servir para que la empresa redujera todavía más la calidad en sus servicios. Pedimos una solución inmediata a estas incidencias. Hace tiempo que exigimos que Conselleria rompa el contrato con Monbus. No puede ser que el alumnado continúe sin tener garantizado su derecho a la educación por segundo año consecutivo", argumenta el presidente de FAMPA-València, Rubén Pacheco.