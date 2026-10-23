Feijóo llama a la unidad del PPCV y promete que la Comunitat será "la que más se beneficie" del "cambio" en España

1128087.1.260.149.20261023193852 El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al PPCV a "darlo todo" y a trabajar "unidos" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha reivindicado que la Comunitat Valenciana es la que tiene que "impulsar el cambio" porque es "a la que más le interesa" a nivel nacional y porque será "la que más se beneficie" con el mismo. "Os lo aseguro", ha prometido.

Así lo ha manifestado este viernes en un acto de precampaña en València, celebrado en el Palau de Les Arts ante unas 1.500 personas, al que han asistido, entre otros representantes y dirigentes del partido, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València y cabeza de lista por esta circunscripción al Congreso el 29N, María José Catalá; el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons; y el presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó.

Al final de su intervención, el líder del PP ha clamado: "Vamos a por todas, vamos a ganar, vamos a cambiar España y vamos a hacer que vuelva a funcionar". Para ello, ha pedido "darlo todo, trabajar unidos y con los mejores" y no dejar pasar ni una a quienes han hecho tanto daño a la Comunitat y a España". "Vamos a ganar porque España lo pide, porque España lo merece y porque España lo necesita", ha prometido.

De hecho, ha garantizado que, si el PP logra el 29N "el gran resultado que necesitamos", él "jamás" lo olvidará, como tampoco "para qué lo hemos conseguido, para cambiar nuestro país, para hacer una España mejor, para hacer una Comunitat mejor". "Por eso os necesito las cinco semanas conmigo sin descanso", ha reclamado, y ha instado al PPCV a "trabajar" para ello: "Eso es lo que a mí me interesa".

"Os pido que lleguéis a cada rincón de vuestra tierra, a cada barrio, a cada calle, a cada pueblo, a cada vecino. Que ningún voto de cambio se quede en casa. Os pido que hagáis de este proyecto de reconstrucción nacional vuestra bandera durante estas cinco semanas", ha continuado Alberto Núñez Feijóo.

Por otro lado, al inicio de su intervención, el líder del PP ha recordado a los afectados por la dana Adam y ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas mortales, su "reconocimiento explícito" a los servidores públicos y los profesionales de las emergencias y su "cariño a todos los vecinos que todavía están sufriendo el impacto de esas lluvias y de esas inundaciones".

Dicho esto, ha valorado el trabajo del Consell que lidera el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha felicitado al dirigente autonómico: "Dentro de la desgracia que hemos vuelto a sufrir en la Comunitat, quiero decirte que tu gobierno y tú habéis respondido muy bien. Enhorabuena por ello".

Feijóo también se ha comprometido con la alcaldesa de València, María José Catalá, a "conseguir" el soterramiento de las vías de Serrería y que el túnel pasante de València "sea una realidad" si gobierna el PP en España tras el 29N. Todo ello, ha apuntado, para "entregar a esta ciudad lo que desde hace tiempo se le debe".