Ferran Torrent: "La cultura no admite más título de propiedad que el reconocimiento a los creadores"

El Premi de les Lletres anima en discurso en nombre de los galardonados a valorar a los artistas "sin apriorismos ideológicos"

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ferran Torrent (Sedaví, 1971) ha ensalzado la "diversidad cultural e institucional" como reflejo de la sociedad y ha recalcado que "la cultura no admite más título de propiedad que el reconocimiento a los creadores". "Los gobiernos se alternan, pero la cultura no porque es el alma de un país", ha manifestado.

Así lo ha aseverado el autor, Premi de les Lletres que concede la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que ha hablado en representación de los galardonados.

Torrent se ha mostrado "sinceramente agradecido" por recibir esta distinción en un acto que por primera vez sale de la tradicional ubicación en València y ha tenido lugar en la Casa Mediterráneo de Alicante.

Otras personalidades reconocidas en esta ocasión con las Distinciones al Mérito Cultural son el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir; la asociación Raíces del Reino de Valencia (RRV); a título póstumo a Gustavo Pascual Falcó, autor del pasodoble 'Paquito el Chocolatero'; y la productora de cine María Zamora, quien no ha podido recoger hoy su galardón por cuestiones de agenda y lo hará mañana en la ceremonia en València.

En su intervención, Ferran Torrent ha expuesto que "el mejor premio" que puede recibir alguien que se dedica a la escritura "son los lectores y lectoras" y ha expresado su confianza en que cuando deje de hacerlo "recuerden" su trabajo. Torrent ha recordado a dos de sus amigos que han fallecido, el actor Juli Mira y el cocinero Fermí Puig, "quienes habrían celebrado" su premio.

Torrent ha explicado que fue el director general de Cultura, Miquel Nadal, quien le comunicó por anticipado la decisión del Gobierno valenciano, que posteriormente se aprobó por decreto en el pleno ordinario del Consell del pasado 1 de octubre. "Me pidió Nadal, con su prudencia habitual, que no dijera nada hasta que no se hiciera público. Solo se lo conté a mi hermana, que tiene alzhéimer. La noticia le generó 20 segundos de ilusión", ha revelado.

El también periodista se ha confesado "novelista vocacional" y ha recordado que en 1987 se profesionalizó, en una "decisión arriesgada, incluso temeraria". "Esto no es una queja", ha añadido en referencia a estas palabras con las que ha intentado animar a que la sociedad "valore a los artistas sin apriorismos ideológicos". Asimismo, se ha referido al premio que el Ayuntamiento de València ha concedido al poeta Marc Granell.

"SOCIEDAD VALENCIANA Y EN VALENCIANO"

Sobre su producción literaria, "centrada en la sociedad valenciana y escrita en valenciano", Torrent ha contado una anécdota en torno al intento de adquisición de una de sus obras por parte de una editorial de Irán: "Creo que no llegaron al segundo capítulo y la devolvieron al leer aspectos de las sociedades democráticas".

Por último, el narrador ha agregado que se caracteriza "por el humor y la ironía", aspectos que también ha destacado la vicepresidenta Susana Camarero al inicio del acto. "Si preguntáis por qué escribo, aparte de la cuestión vocacional, escribo para mí, para mis amigos y para atenuar un poco el paso del tiempo", ha concluido.