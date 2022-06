Filmin, Warner Bros, TVE y televisiones autonómicas, entre los asistentes a Promercat-València Film Market

VALENCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Filmin, Warner Bros, TVE y televisiones autonómicas son algunos de los participantes en la segunda edición de Promercat-València Film Market, que tendrá lugar en València en tres jornadas profesionales, del 29 de junio al 1 de julio de 2022, en paralelo al 37 festival Cinema Jove y con la colaboración de À Punt. Las conferencias, los Pitch y las reuniones B2B de Promercat están coorganizadas con el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Promercat es un mercado audiovisual profesional especializado en la coproducción y dirigido al sector audiovisual valenciano. El objetivo es generar un mercado en el que puedan coincidir productoras que buscan u ofrecen proyectos de coproducción. También es importante que los productores valencianos puedan coproducir películas procedentes de otros territorios, explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

La cita cuenta con la colaboración del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV); Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ); Productors Audiovisuals Valencians (PAV); Associació Valenciana d'Empreses de Producció Audiovisual i Productors Independents (AVANT); Asociación Valenciana de Productores Independientes (AVAPI); Asociación Valenciana de Empresas y Productoras de Animación (AVEPA); Asociación Alicante Audiovisual (AAA); Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB); Productores Audiovisuales Federados (PROA); Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC); Adapta Market, y la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV).

El miércoles 29 de junio, tendrán lugar las sesiones de trabajo de Promercat Valencià, que está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en valenciano. En estas sesiones participan productoras y profesionales del ámbito lingüístico valenciano, así como representantes de las respectivas televisiones públicas.

Dentro del programa tienen lugar los Pitch de los doce proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilmes, así como de animación, en versión original en valenciano.

De los diez proyectos de largometrajes de ficción, tres son de Barcelona y uno de Mallorca: Nuria Velasco y Daniel M. Caneiro presentan 'Amics per sempre' de Aguacate & Calabaza y Lastcrit (Barcelona); Oriol Maymó y Ana Inés Fernández presentan 'Mario' de Corte y Confección (Barcelona); Alba Forn presenta 'Quan aterraràs?' de Vivir para Ver (Barcelona), y Luis Ortas presenta 'Fantasmata' de Cinètica Produccions (Mallorca).

En cuanto a los seis proyectos valencianos de largometrajes de ficción, Pau Colomina, Marco Lledó y David Pascual presentan 'Animals irrecuperables' de Pegatum Transmèdia (València); Sandra Ferrús, Pepe Andreu y Rafa Molés presentan 'Cap de furó' de Suica Films (València), y Paloma Mora y Gabi Ochoa presentan 'Nena' de TV ON (València).

El jueves 30 de junio, se desarrollarán las sesiones de trabajo de Promercat Estatal, dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal. Está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión.

Para Promercat Estatal se han seleccionado 12 proyectos de largometraje de ficción procedentes de València, Barcelona, Málaga, Santander y Sevilla. Los proyectos valencianos son seis: Paloma Mora presenta 'Amateurs' de TV ON (València); Alberto Evangelio y Javier Abinzano presentan 'Desconectada' de Beniwood (València), y Laura Muñoz, Almudena Verdés, Enrique F. Guzmán y Eva García presentan 'Kokoro' de Silence Comunicación (València).

Por su parte, Borja Aracil, Guillermo Polo y Javier Polo presentan 'Pequeños calvarios' de Los Hermanos Polo (València); María Hermosín, Alicia Rodríguez, Victoria Avinyó y Ennisay Hayoum presentan 'Eterno otoño' de Atria Not Alone (València), y Nakarey Fernández y Javier Amann presentan 'Solo fútbol' de Pegatum Transmedia (València).

En lo referente a los proyectos procedentes de otras comunidades, Clara Santaolaya y Norma Velásquez presentan 'Alegre y olé' de Batiak Films (Madrid); Toñi Martín y José Carlos Conde presentan 'Antonia' de AV2Media (Málaga); Oriol Marcos y Tiffany Ruoz presentan 'Campamento Garra de Oso' de Set Màgic (Barcelona); Alberto Díaz presenta 'Eco' de Mordisco Films (Santander); Víctor E.D. Somoza presenta 'Los años fríos' de Zampanò y de Tarea Fina (Madrid), y Guillermo Rojas y Jorge Vañó presentan 'Solos en la noche' de Summer Films (Sevilla).

ANIMACIÓN VALENCIANA

Este año, Promercat presta especial atención a los proyectos valencianos de animación que buscan acuerdos de coproducción, distribución y ventas nacionales o internacionales. Para ello, se han organizado reuniones con empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras en las que participan cuatro series valencianas de animación.

En estas reuniones participan Álvaro García González por 'Colorics' de Hampa Studio (València); Jesús Martínez Tormo y Julia Jara Godoy por 'Temps i fets' de Somnis (València); Paloma Mora por 'Trazo crítico' de TV ON (València), y Leticia Montalvà por 'The Inner Life' de Pangur Animation (València).

Finalmente, el viernes 1 de julio está reservado para los Pitch y las reuniones One to One que organizan la EDAV y la Fundación SGAE, que se integran como novedad en este foro.