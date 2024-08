La Filmoteca d'Estiu se pone rockera con el documental musical 'Stop Making Sense' de Jonathan Demme

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el sábado 10 y el domingo 11 de agosto, a las 22.30 horas, el documental musical 'Stop Making Sense' (1984), de Jonathan Demme.

Con una duración de 88 minutos, la película se proyecta con una nueva copia en 4k, puesto que ha sido recientemente restaurada con motivo del cuarenta aniversario de su estreno en salas comerciales.

'Stop Making Sense' forma parte del ciclo 'Aniversarios cinéfilos', junto con el clásico de cine mudo 'El último' (1924), de F. W. Murnau, que se proyecta el lunes 19 y el martes 20 de agosto, con motivo del centenario de su estreno.

Considerada por la crítica como uno de los mejores documentales de conciertos de rock de la historia del cine, la película se rodó durante tres noches en el Teatro Pantages de Hollywood, en diciembre de 1983, y presenta las canciones más memorables del grupo estadounidense Talking Heads, entre las que figuran 'Psycho Killer', 'Burning Down the House', 'Girlfriend Is Better', 'Once in a Lifetime' o 'Life During Wartime'.

'Stop Making Sense' está protagonizada por los cuatro miembros de la banda: David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison, junto con Bernie Worrell, Alex Weir, Steve Scales, Lynn Mabry y Edna Holt. Los cuatro integrantes del grupo colaboraron con Jonathan Demme en la elaboración del guión y la elección de los temas musicales de la película.

Como en ediciones anteriores, todas las sesiones de la Filmoteca d'Estiu se abren con la proyección de una muestra de la colección de películas domésticas en pasos estrechos, recuperadas por la Filmoteca Valenciana y digitalizadas y conservadas en su archivo fílmico. Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. El precio de la entrada general es de 3,50 euros, y 25 euros para el abono de diez sesiones. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.