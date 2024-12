La Filmoteca proyecta un programa de 15 cortos para todos los públicos del festival 'Prime the Animation!

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta el sábado 7 de diciembre y el domingo 8 de diciembre, a las 18.00 horas, un programa de 15 cortometrajes para todos los públicos de la sección oficial de la duodécima edición del festival internacional de animación 'Prime the Animation!'.

El festival se celebró del 22 al 26 de octubre en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, la Filmoteca Valenciana y Las Naves. Ahora, la Filmoteca proyecta la sesión con el programa de cortos de animación infantil 'Prime the Animation Junior!', que fue aplazado debido a la riada, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La selección está formada por cortos procedentes de México, España Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Australia, Chile, Guatemala y Francia. Los cortometrajes son: 'Candy Cadet' de Jasmine Stewart; 'Coryphantha' de Beatriz (Teo) Castañón; 'Cuando llegue la inundación' de Antonio Lomas Domingo; 'Devuelta a Ti' de Martina Zoe Díaz; 'Halloween Spirit' de Cleona Donnelly y 'La Canción del Lago' de Ari Navarrete, Carlos Sallas y Samuel Mendez.

También se proyectarán 'Icepick' de Clara Poirier, Flavie Toiron, Josselin Masdevall, Julien Barbieri, Nadia Amadou, Pierre Ghio, Romane Suire y Valantine Viotti; 'It Is What It Is' de Hannah Lin; 'Little Fan' de Shad Lee Bradbury y Sveta Yuferova; 'Melody's Muse' de Natasha Seroshtan; 'Out of Shape' de Viktorija Jaros; 'Passion' de Owain Davies; 'Symbiose' de Auguste Boisdron e Ivana Frenel; 'Tesoro' de Carmen Álvarez Muñoz, y 'Yungay' de Marisa Bedoya Gonzálbez.

La entrada a las proyecciones de Menuda Filmo es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la página web del IVC o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.

El Festival Internacional de nuevos talentos de la animación 'Prime the Animation!' está organizado por la UPV y su Vicerrectorado de Arte Ciencia, Tecnología y Sociedad, en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, la Fundación Cañada Blanch y CC Naves 3 Ribes, entre otros colaboradores.

Es el único festival de España dirigido a nuevos talentos y óperas prima de la animación internacional. Desde hace doce años, reúne trabajos de estudiantes de las mejores escuelas de animación y profesionales emergentes del sector de la animación procedentes de todo el mundo.