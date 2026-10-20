Finaliza la emergencia meteorológica en la Comunitat: el CCE concluye las alertas en Alicante

Una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La emergencia meteorológica como consecuencia de la dana Adam ha finalizado en la Comunitat Valenciana y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha concluido las alertas vigentes en la provincia de Alicante.

En concreto, esta jornada ya se ha dado por finalizada la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de Alicante; y la alerta amarilla en todo el litoral alicantino.

Desde el CCE han advertido de que aunque ha mejorado la situación meteorológica, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la dana Adam ya se ha integrado en la dana de Francia y pronto ambas se integrarán en la circulación general. Así, la emergencia meteorológica ha finalizado en la autonomía.

Para hoy se espera cielo con intervalos nubosos por la mañana y probabilidad de chubascos a primeras horas del día en el extremo norte y litoral de Alicante, donde podrán ser localmente fuertes.

Así mismo, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas anotarán un ascenso, localmente notable. También habrá viento que irá de flojo a moderado del oeste.