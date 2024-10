'El Flaco' reúne a la "esencia" del cine mediterráneo en una muestra fotográfica como antesala a la Mostra de València

Almodóvar, Berlanga, Maribel Verdú, Sophia Loren o Magüi Mira, entre los retratados: "Quien no haya aparecido, simplemente no existe"



VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo valenciano José García Poveda, conocido popularmente como 'El Flaco', reúne a las "más grades figuras" y "personajes icónicos" de la "esencia" del cine mediterráneo en una muestra fotográfica como antesala a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani en la Galería del Tossal de València que precisamente documenta la evolución del festival desde sus primeras ediciones en los años ochenta hasta la actualidad.

A la presentación, celebrada este martes, han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, el director artístico del festival, Eduardo Guillot, y el propio José García Poveda.

'La Mostra del Flaco' presenta, a través de 45 retratos en blanco y negro, una "ventana a un tiempo" en el que directores como Pedro Almodóvar, Rafael Azcona o Luis García Berlanga, actores y actrices como Ángela Molina, Fernando Fernán Gómez, Maribel Verdú, Magüi Mira o Victoria Abril, y figuras internacionales como Claudia Cardinale, Catherine Deneuve, Sophia Loren o Emir Kusturica se dejaron captar por su cámara, creando imágenes que hoy "forman parte de la memoria colectiva de la ciudad".

Estas fotografías capturan "el espíritu" del festival y conviven en las paredes de este espacio expositivo junto a otros retratos las de Marco Bellocchio, Isabelle Huppert, Carmen Maura, Giulietta Masina, Paco Rabal o los desaparecidos hermanos Taviani, a quienes la Mostra rinde homenaje este año con la proyección de la versión restaurada de su obra maestra 'La noche de San Lorenzo'.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, José García Poveda ha ido "escribiendo el relato cultural de la ciudad de València a base de imágenes". "Quien no haya aparecido alguna vez en una de sus instantáneas, simplemente no existe", reza la presentación de la muestra.

Además, destaca que posee "el don de la ubicuidad", porque "no hay acontecimiento al que no asista pertrechado con su cámara". "En un momento u otro, hace su aparición, certifica los hechos y sigue su camino. Su presencia nunca pasa desapercibida. Y, como su fama le precede, se toma las libertades que considera oportunas para conseguir fotos únicas", subraya.

"MIRAR HACIA ATRÁS"

De un lado, Guillot ha destacado que 'El Flaco' ha formado parte del festival "desde el comienzo, en el año 80, y eso nos servía para echar una vista atrás". "Queríamos reivindicar la historia del festival y también que, en todas sus etapas, ha sido punto de destino de cineastas de nivel mundial", ha valorado.

De esta manera, con la muestra pretenden "mirar hacia atrás" para tener una "perspectiva" de la "turbulenta" historia del festival y, a la vez, "reivindicar su historia" en "todas sus etapas". También persiguen conformar "un archivo propio" para documentarlo.

Mientras, el fotógrafo ha resaltado "el nivel de gente que ha venido" a la Mostra, con personalidades "muy importantes" a cuyos retratos ha reconocido haber cogido "mucho cariño". "Cuando haces una foto se establece una complicidad", ha subrayado, y ha citado el caso de Almodóvar o Berlanga.

Así, ha desvelado que cada fotografía que expone en esta muestra "tiene una anécdota" como, por ejemplo, las conversaciones con sus protagonistas. "Siempre he tratado de llevarlos a su terreno. En general, no he tenido mal rato con nadie", ha confesado. De hecho, ha mostrado su admiración por Ángela Molina: "Aparece fumando, algo que ya no se da".

De hecho, García Poveda ha confesado que no recuerda cuándo ha tomado algunas de las fotografías expuestas. "Abría los negativos y las iba seleccionando", ha subrayado. Entre los criterios que ha tenido en cuenta para conformar la exposición, ha mencionado la "calidad" de las imágenes.

A lo largo de las ediciones, José García Poveda ha inmortalizado a "personajes icónicos" del cine mediterráneo que han dejado "su huella" en el festival.

José García Poveda (Murcia, 1950) llegó a la capital del Turia en 1969 para estudiar Ciencias Económicas, aunque su vocación siempre fue la fotografía. Su primera exposición tuvo lugar en 1985 y en 2017 la Universitat de València le dedicó una muestra y un catálogo titulado 'La València del Flaco', que recoge décadas de su labor fotográfica en la ciudad. En 2018 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de València.