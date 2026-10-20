Ford emplaza al segundo trimestre de 2027 para concretar el personal de su nueva planta de ensamblaje de baterías

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha trasladado a los sindicatos que en el segundo trimestre del año 2027 determinará la cantidad de personal que requerirá la nueva planta de baterías que se construirá en la fábrica de Almussafes (Valencia), así como las transferencias que se deben llevar a cabo de otras plantas.

La empresa ha explicado que la nueva planta ensamblará las nuevas baterías que montarán los vehículos con plataforma 100% eléctrica, según recoge UGT en un comunicado después de la reunión de la comisión de observatorio por la electrificación celebrada este martes.

Cabe recordar que en enero de 2024 la multinacional aceptó las ayudas de la línea de baterías de la segunda convocatoria del Perte VEC, por un montante de 37,6 millones de euros, con el objetivo, según confirmaron fuentes de la compañía, establecer una planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de Almussafes con un presupuesto financiable de 188 millones de euros.

La planta de ensamblaje de baterías formará parte de la nueva etapa que la fábrica afronta bajo la joint venture de Ford y Geely. Con esta alianza fabricarán un total de cinco vehículos en Valencia a partir de 2028. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66 % de Ford y en un 34 % de Geely.

No obstante, la sección sindical de UGT advirtió el viernes de que se necesitaba "más carga de trabajo ante un excedente de personal" que tendrá mientras tanto la fábrica y la planta de motores de combustión. El sindicato mayoritario, que ha estado interpelando a la dirección europea sobre la carga de trabajo de motores en sus últimas visitas, destacó la construcción de una nueva planta de ensamblaje de baterías en Almussafes, en un momento en que a su juicio "el futuro del motor, según vaya ganando terreno la movilidad 100% eléctrica, será diferente".

En el resto de la reunión de la comisión celebrada este martes se han tratado también asuntos como la rehabilitación y renovación de algunas instalaciones de la fábrica, entre ellas los vestuarios de la planta de motores y mejores en la de vehículos.