El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat, a favor de las jornadas de huelga médica de diciembre

Archivo - Profesionales sanitarios colocan maniquíes con carteles como signo de protesta en una huelga de médicos de Atención Primaria - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) ha manifestado públicamente su apoyo a las jornadas de huelga médica convocadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre como parte de las movilizaciones frente al borrador del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Desde el FOMAP-CV han afirmado en un comunicado que comparten el diagnóstico de fondo: si el marco normativo que regula a los médicos no reconoce su cualificación, responsabilidad y condiciones específicas, "el sistema pierde capacidad de captar y retener talento, y eso impacta de forma directa en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial".

"En términos claros: sin condiciones dignas, no hay sostenibilidad del SNS", han indicado. Este posicionamiento del FOMAP-CV incorpora --de forma explícita-- la mirada de la Atención Primaria y de sus sociedades científicas y estudiantes de medicina, además de la visión colegial y sindical, hecha pública con anterioridad.

En esa misma línea, el Foro de la Profesión Médica (CGCOM, FACME, CESM, CNDFM y CEEM) ha reiterado su respaldo a las movilizaciones y ha defendido la "necesidad" de una normativa específica para el colectivo médico que garantice excelencia profesional, eficiencia del SNS y seguridad del paciente.

Para el FOMAP-CV, el debate no va solo de "condiciones laborales", sino que también va del modelo asistencial. "Primaria necesita una hoja de ruta que permita trabajar con agendas de calidad, cupos dimensionados y tiempos razonables, acabando con las agendas infinitas que impiden dedicar más tiempo a quien más lo necesita y limitan actividades clínicas esenciales", han dicho.

El FOMAP-CV tiene un histórico de apoyo a movilizaciones cuando la Atención Primaria y la profesión médica han entrado en una situación límite: falta de médicos, saturación, listas de espera inaceptables y ausencia de inversión suficiente.

El Foro ha hecho un llamamiento a la participación y, a la vez, ha exigido que el Ministerio "vuelva a la mesa" con una propuesta seria: con voluntad negociadora, medidas concretas y respeto institucional. En la Comunitat Valenciana, y en el marco de estas jornadas, se han convocado concentraciones el 11 de diciembre a las 11 horas en las puertas de los hospitales.