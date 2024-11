Gan Pampols, nuevo vicepresidente para la recuperación: "Es la tarea más importante que me han ofrecido en mi vida"

Aclara que su labor "no es nada que tenga que ver con la política" y apela a un "consenso de base" para afrontar la reconstrucción

VALÈNCIA, 19 Nov.

El teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols, nuevo vicepresidente del Consell para la Recuperación Económica y Social, ha mostrado su voluntad de "ayudar ante una tragedia como la que se ha vivido" en la provincia de Valencia tras el paso de la DANA y, con ello, "defender a España y a los españoles". "Se me presentó la posibilidad de colaborar en la tarea más importante que me han ofrecido en mi vida y no pude decir que no", ha afirmado.

De esta manera se ha pronunciado, en una entrevista en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, recogida por Europa Press, minutos después de que la Generalitat, en un comunicado, haya anunciado de que asumirá la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social tras la DANA.

Preguntado por la manera en la que recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la nueva Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social --anunciada por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comparecencia en Les Corts Valencianes el pasado viernes--, ha explicado que recibió "una petición de una entrevista" en la que le plantearon esta responsabilidad.

"Asistí a la entrevista y se me presentó la posibilidad de colaborar en la tarea más importante que me han ofrecido en mi vida y no pude decir que no, evidentemente", ha reconocido el teniente general Francisco José Gan Pampols, que ha confesado que este trabajo "no tiene nada que ver" con lo que ha hecho hasta ahora.

"El Ejército ha sido mi vida y uno nace militar y se muere siéndolo, pero cuando le ofrecen la posibilidad de ayudar ante una tragedia como la que se ha vivido y que va a afectar directamente a personas, no solo en el presente, sino en el futuro, pues en lo que pienso es en que voy a defender a España y a los españoles", ha expuesto.

En esta línea, ha asegurado que cuando estuvo destinado en Valencia --en 2017 fue nombrado general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad-- se sintió como "un valenciano y un español más". "Así que imposible decir que no", ha admitido.

Gan Pampols ha expuesto su conocimiento de la realidad valenciana, del que ha destacado su "tejido empresarial y productivo, sus casales falleros". "Conozco de primera mano todo lo que creo que integra el alma valenciana", ha aseverado el teniente general, que ha reconocido que, tras hacerse público su nombramiento, sus compañeros y amigos le han dado la enhorabuena, dado las "gracias por querer servir" y transmitido "toda la fuerza del mundo".

ESPERA "GENEROSIDAD Y COMPRENSIÓN"

Sobre si se siente preparado para recibir críticas desde el ámbito político por la gestión que ahora asumirá en el Consell, Gan Pampols ha subrayado que espera "generosidad y comprensión" porque su labor, ha especificado, "no es nada que tenga que ver con la política", sino con "un trabajo técnico".

Al respecto, ha remarcado que resulta "extraordinariamente importante" que exista "un consenso de base" para que "todo el mundo esté de acuerdo en que lo que hay que hacer es lo que se va a hacer, que los recursos que se van a dedicar son los necesarios". Además, ha subrayado, "la gente que lo va a hacer no está marcada por ningún sesgo político".

Sobre sus prioridades como nuevo vicepresidente, ha explicado que, primero que todo, tiene que "sentarse en la silla" para "leer en profundidad el decreto y todo su contenido y extensión". Seguidamente, ha apuntado, "habrá que hacer una valoración detallada de todas aquellas áreas en las que hay que intervenir".

"A continuación, como no hay recursos infinitos, habrá que priorizar, habrá que conseguir el recurso económico, localizar a los mejores para hacer esas tareas, establecer un plan, programar lo que se deduzca de ese plan, ejecutarlo y dirigir. Así que no es poco", ha manifestado.

Finalmente, sobre la impresión de la ciudadanía con su nombramiento, el teniente general ha expresado: "Tienen que verme como lo que soy, como un soldado que ya está retirado pero que no dejará nunca de ser soldado, que se pone a su disposición porque lo que quiere es ayudar como uno más".

"Que cada valenciano cuente conmigo para todo, porque mi tiempo ahora es íntegramente suyo", ha agregado.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El teniente general Francisco José Gan Pampols asumirá la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social, un área de nueva creación para centralizar todas las acciones del Consell encaminadas a la recuperación y normalización económica y social de la provincia de Valencia y, en especial, en los municipios afectados por la riada del 29 de octubre.

El nuevo vicepresidente tendrá entre sus funciones el diseño de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas, por lo que será también el responsable de presidir la Comisión Interdepartamental encargada de organizar y coordinar a todos los departamentos del Consell orientados al proceso de reconstrucción de las comarcas afectadas.

Otra de las funciones que asumirá Francisco José Gan Pampols será el desarrollo de un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales que supongan riesgos para la población. Para ello, la Generalitat abordará un análisis pormenorizado de las infraestructuras relacionadas con la prevención, según ha avanzado este martes la Administración autonómica.