La Generalitat culmina la subrogación de los 227,5 millones de deuda de Feria Valencia con vencimiento en 2027

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha culminado el proceso de subrogación de los 227,5 millones de deuda que arrastraba Feria Valencia por las obras de ampliación del recinto, con vencimiento en 2027 y con mantenimiento del seguro de caución de la emisión de obligaciones.

Así lo ha trasladado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, al pleno del Consell de este viernes, donde ha dado cuenta de las actuaciones realizadas por la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Maria José Mira, en este proceso.

"Es un paso más en el proceso de reestructuración" de Feria Valencia para seguir con la 'hoja de ruta' pactada entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y el recinto ferial con el objetivo de "eliminar la deuda y aplicar un nuevo modelo de gestión de la actividad de la feria", ha explicado la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Dado que se trata de una "materia importante", ha apuntado Oltra, el conseller Soler ha querido informar al Ejecutivo autonómico de este nuevo avance en la reestructuración del recinto ferial.

Esta misma semana, el alcalde de València, Joan Ribó, se mostraba "dispuesto a avanzar" en las negociaciones con la Generalitat para realizar una permuta y cederle la titularidad de Feria Valencia a cambio de otros espacios, de manera que pueda compensar precisamente esta deuda millonaria que asume el Ejecutivo autonómico.

Ribó explicaba que el consistorio está realizando valoraciones de terrenos "que no perjudiquen al Ayuntamiento". "Evidentemente lo que no haremos es perder patrimonio, eso lo tenemos clarísimo porque no toca", puntualizaba.

El consistorio ya ha puesto sobre la mesa una valoración de los terrenos del recinto ferial y ahora la Conselleria de Hacienda trabaja en la "valoración de los activos posibles" para llevar a cabo la permuta y culminar una operación que permita liberar de deuda a la Feria "cuanto antes" y "seguir con su proceso de reestructuración", confirmaron a Europa Press desde este departamento.