La Generalitat destinará 15 millones extra para el dragado selectivo de l'Albufera y eliminar sedimentos de la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 14 de octubre de 2025, en València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la habilitación de 15 millones de euros extra con el fin de acometer el proyecto y el dragado selectivo de l'Albufera, con el objetivo de retirar los excesos de sedimentos acumulados tras la dana del pasado 29 octubre de 2024 y recuperar la capacidad hidráulica y ecológica del lago.

Esta actuación se enmarca en la estrategia global del Plan de Acción de l'Albufera, que cuenta ya con una inversión acumulada de 100 millones de euros por parte de la Generalitat, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

"Con esta nueva partida reforzamos nuestro compromiso con la recuperación integral de este espacio único y con la mejora de su equilibrio ambiental", ha destacado el jefe del Consell.

Los trabajos de batimetría, desarrollados durante los últimos meses por la Generalitat en colaboración con la Universitat Politència de València (UPV), han permitido, según Mazón, "cuantificar la pérdida de volumen útil del lago y detectar las zonas con mayor acumulación de sedimentos arrastrados por las riadas desde barrancos, acequias y campos agrícolas".

Con la información obtenida de batimetría, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio encargará el proyecto para planificar el dragado selectivo y ambientalmente controlado.

ACTUACIONES EN L'ALBUFERA

Mazón ha destacado que esta apuesta se suma a la inversión de 100 millones de euros que ha realizado hasta ahora la Generalitat en el plan de choque en l'Albufera "la mayor intervención de los últimos años en este espacio protegido".

La hoja de ruta del plan se ha articulado en diferentes fases consecutivas que han permitido avanzar desde las actuaciones de emergencia hasta la restauración ambiental y la mejora de la gestión del lago. Entre otras actuaciones, se han retirado 300.000 toneladas de residuos del parque natural y el I Pacto del Agua por l'Albufera, suscrito con el Ayuntamiento de València y los regantes, que garantiza un aporte anual de 24,3 hectómetros cúbicos de agua, cuatro más de los previstos en el Plan Hidrológico.

El jefe del Consell ha subrayado el logro del "vertido cero" tras instalar un colector provisional de cinco kilómetros en el barranco del Poyo, que pronto será definitivo, así como la monitorización continua que se está realizando en l'Albufera y su entorno.

De la misma forma, se ha referido a proyectos como los parques inundables, valorado en 150 millones de euros y que busca el antiguo cauce del Turia y una infraestructura similar en L'Horta Sud, que permita crear un nuevo parque metropolitano inundable y que actúe como defensa ante inundaciones y complemente las obras de encauzamiento de los barrancos que tiene que realizar el Gobierno de España.

La nueva infraestructura, según ha precisado el 'president', se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l'Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l'Horta a lo largo de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico que fueron especialmente afectadas por las riadas.