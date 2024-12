Generalitat ofrece informes de edificios inspeccionados a los comercios para "facilitar el acceso a ayudas" por la dana

Las viviendas declaradas no habitables descienden un 20,5%, al pasar de 1.713 a 1.361

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto a disposición de los comercios de los municipios afectados por la riada, a través de los ayuntamientos, los informes de los edificios inspeccionados para "facilitarles el acceso a las ayudas".

Así lo ha avanzado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, tras la reunión del Patronato del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)-Fundación de la Comunidad Valenciana, de la que es presidente, celebrada este jueves. También ha participado el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, en calidad de vicepresidente, así como los distintos miembros de organismos y colegios del sector de la construcción que forman parte de este Patronato, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, el secretario autonómico de Vivienda ha explicado que las inspecciones de daños en los edificios dañados por las inundaciones están siendo realizadas por la Unidad Básica de Evaluación de Daños en la que participan técnicos especialistas en estructuras, instalaciones y medidas preventivas del Instituto Valenciano de la Edificación y de los Colegios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En ellas, se analizan tanto las plantas bajas comerciales como las viviendas en su totalidad, para comprobar el nivel de afectación en su interior y estructura.

La Unidad Básica de Evaluación de Daños, perteneciente a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha registrado un total de 8.339 expedientes en 53 municipios afectados por la riada, de los que cerca de 3.700 ya están gestionados. Estos datos, recopilados por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), han sido expuestos en el marco de la reunión.

Durante el encuentro, Fernández ha anunciado que "más de un 38 por cienro de los municipios afectados por la riada ya tienen resueltos sus expedientes". El informe también ha revelado que, de los 8.339 expedientes abiertos, "1.827 han sido clasificados como prioritarios debido a los daños que presentan algunos edificios de las 53 localidades".

El director general de Vivienda también ha indicado que, tras la última revisión realizada por los técnicos, se ha observado un descenso del 20,5 % en el número de las viviendas declaradas no habitables, ya que de las 1.713 registradas en el anterior informe se ha pasado a declarar 1.361.

Por su parte, Juan Antonio Pérez ha detallado que la mayoría de estos inmuebles han sido declarados no habitables por los daños que afectan en baños, cocinas, tabiques e instalaciones aunque "no presentan problemas estructurales graves". En estos casos, "no ha sido necesario aplicar medidas preventivas".