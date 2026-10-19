La Generalitat prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por las lluvias

1126522.1.260.149.20261019092604 Inundaciones en la playa de Oliva (Valencia) - CEDIDA EUROPA PRESS

Generalitat y Gobierno piden "paciencia" a la ciudadanía y garantizan que todos los servicios de emergencia están "coordinados y actuando"

Se ha procedido al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas por inundaciones

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la dana Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de este lunes desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.

Además, Valderrama ha informado de que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil, se está procediendo al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas.

El conseller ha asegurado que todos los servicios de emergencia están actuando para garantizar "la seguridad de las personas" y ha hecho hincapié en que la necesidad de que la población facilite que que los servicios esenciales puedan actuar "con la mayor rapidez posible en cada momento". En este sentido, ha concretado que ya se han activado helicópteros para actuar en las zonas más afectadas, aunque ha admitido que las condiciones meteorológicas "no son favorables".

"Todos los servicios de emergencia están coordinados en todo momento y están actuando ante estas incidencias que se están produciendo en estos municipios que se han visto afectados por las lluvias torrenciales y por el acumulado de agua", ha garantizado.

Valderrama ha detallado que, hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio de lluvias, 381 de ellos en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia. Las lluvias más intensas se han localizado en Pego, Oliva, Piles, Miramar, El Verger, Els Poblets, L'Aztúbia, Villalonga, Gandia o Real de Gandia, donde "determinadas personas se han encontrado atrapadas en sus vehículos y ha empezado a entrar agua en viviendas".

PIDE "PACIENCIA" A LA CIUDADANÍA

Además, el conseller ha solicitado "paciencia" a la ciudadanía: "Sé que son momentos críticos y de angustia por la lluvia que se está produciendo y por los acumulados de agua que pueden estar viviendo en sus casas, pero es importante que el 112 les va a atender en su momento, cuando pueda ser, pero que no se asusten que todos los servicios esenciales de emergencia están para colaborar, para coordinarse y para hacer el rescate de las personas".

"Es difícil en estos momentos de angustia mantener la paciencia, la tranquilidad, pero es fundamental en una emergencia que todos mantengamos esa tranquilidad y podamos actuar de la manera mejor posible", ha enfatizado el responsable autonómico.

MÁS DE 600 L/M2 EN ALGUNOS MUNICIPIOS

Sobre las lluvias de la pasada noche, ha concretado que en determinados municipios se han superado los 600 litros por metro cuadrado en 24 horas y en otros "muchos" se han alcanzado los 400. También ha señalado que, además de las precipitaciones, el temporal marítimo "está dificultando que los ríos puedan desaguar al mar en condiciones" y con ello "favorece esas crecidas de agua". El conseller ha apuntado que ríos como el Girona o el Vernisa se han desbordado y ha insistido en que las personas no salgan de sus domicilios.

En otro orden de asuntos, ha agradecido el trabajo "intenso" y la labor "excelente" de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, con los que Emergencias está "en contacto". "Ha sido una noche difícil para ellos", ha valorado. También ha extendido el agradecimiento a los servicios esenciales, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías locales , que están "totalmente implicados" en la emergencia.

Preguntado por si hay algún balance inicial de rescates, el conseller ha subrayado que en este momento "lo importante" es que los servicios esenciales puedan actuar y en la reunión del Cecopi de las 10.00 horas se realizará "una evaluación de la situación más real".

ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO POR LA ACUMULACIÓN DE AGUA

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha trasladado a la ciudadanía de los municipios más afectados, especialmente de la Safor y la Marina Alta, "todo el ánimo para que puedan aguantar en estos momentos, que sabemos que son muy complejos". Dicho esto, ha concretado que durante toda la madrugada y la mañana se han producido rescates, "pero hay zonas de difícil acceso por la acumulación de agua", especialmente en las localidades en las que han caído más de 650 l/m2.

"En primer lugar, los servicios de emergencia están trabajando, están entrando con todos los elementos que tenemos para poder acceder a determinadas zonas. En el caso del Gobierno de España, estamos colaborando con la Generalitat en las labores de rescate, la Guardia Civil con las unidades de rescate durante esta madrugada, especialmente en la zona de Pego, donde estaba habiendo mayores problemas, y también en Oliva", ha expuesto.

Respecto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha activado sobre las 07.00 horas, Pilar Bernabé ha confirmado que ya ha llegado a Oliva y ha comenzado las labores de rescate. "Todos los elementos que tiene para el salvamento están en este momento desplegados en la zona", ha especificado la delegada.

También ha apuntado que se ha activado a los servicios de emergencia y rescate de la Policía Nacional y la Guardia Civil "para poder colaborar en todas las labores de rescate". "Las horas que tenemos por delante son muy intensas. Por lo tanto, pedimos por favor a toda la población que ponga mucha atención a todas las recomendaciones que se están dando", ha pedido Bernabé.

No obstante, ha hecho hincapié en que resulta "esencial" cumplir con el confinamiento "para que puedan trabajar los servicios de rescate, que en este momento es un trabajo complejo por la dificultad de acceder a todas las zonas". En este punto, ha recordado a los trabajadores la existencia del permiso climatológico, que recoge la posibilidad de no acudir al puesto laboral con alerta roja.