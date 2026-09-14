Generalitat y sindicatos acuerdan la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración

Mesa Sectorial de Función Pública - GVA

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana y los sindicatos han acordado en la Mesa Sectorial de Función Pública celebrada este lunes la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración, que se aplicará a más de 21.200 empleados públicos. El acuerdo permitirá aplicar también la jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos.

De esta manera, la Generalitat ha dado un "nuevo paso" para hacer efectiva la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de esta administración tras este acuerdo que deberá ser ratificado por el pleno del Consell y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat.

El acuerdo supone un "avance" en el "compromiso" de la Generalitat "con la mejora de las condiciones laborales de sus empleados públicos, la conciliación de la vida personal y profesional y la modernización de la Administración autonómica", al tiempo que "refuerza el papel del diálogo social como instrumento para alcanzar acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos", según ha destacado el gobierno autonómico en un comunicado.

La medida permitirá avanzar hacia la implantación de una jornada general de 35 horas semanales y de una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos, tal y como contempla el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de la Generalitat.

La implantación de las 35 horas semanales se enmarca en el proceso iniciado para adaptar la organización de la Administración "a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana", según han subrayado desde Función Pública, área adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

El acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial da cumplimiento al mandato de la Mesa General de Negociación I, que el pasado 24 de abril de 2026 acordó impulsar la negociación de la aplicación de la jornada de 35 horas en cada uno de los ámbitos sectoriales de la Generalitat, junto con las adaptaciones organizativas necesarias.

De esta manera, la Generalitat "avanza en una medida que mejora las condiciones de trabajo de los empleados públicos sin renunciar a la calidad, eficacia y continuidad de los servicios públicos que presta la Administración autonómica".

El acuerdo es resultado de la negociación entre la Administración de la Generalitat y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Función Pública. La medida se desarrolla de acuerdo con el marco establecido por la legislación básica estatal y con la evolución normativa que ha permitido a las administraciones públicas avanzar en la implantación de la jornada general de 35 horas.

La jornada de 35 horas constituye "una medida orientada a seguir modernizando la Administración de la Generalitat y mejorar la organización del trabajo, dentro de un modelo basado en la eficiencia, la responsabilidad y la prestación de unos servicios públicos de calidad". La implantación se realizará "sin afectar al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, de acuerdo con la normativa estatal básica".