La Generalitat trabaja en una decena de carreteras autonómicas para restituir el tráfico tras el temporal

La Generalitat trabaja en una decena de carreteras autonómicas para restituir el tráfico tras la dana Adam - GVA

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de conservación de la Generalitat trabajan para restaurar los cortes de tráfico en una decena de carreteras de las provincias de Valencia y Alicante, debido principalmente a inundaciones y acumulaciones de agua provocadas por la dana Adam y también a desprendimientos que se han concentrado en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Durante las últimas horas, la Conselleria de Infraestructuras ha detectado las mayores incidencias por acumulaciones de agua en la CV-60 o la CV-686 en la Safor, así como en tres puntos de la CV-700 en la Marina Alta o en la CV-715, que une ambas comarcas. También se han verificado desprendimientos en la CV-720 en la Marina Alta.

En menor medida, hay afecciones en la Marina Baixa (CV-755), Alcoià (CV-710) o hasta en la provincia de Castellón (CV-173, CV-183 y CV-205). En todas ellas se está trabajando para retirar los desprendimientos y atajar las acumulaciones de agua, explica la administración autonómica.

Durante las próximas horas se irá recuperando progresivamente la circulación en estas vías conforme avancen las intervenciones que están en marcha. También en función de la situación en vías aledañas gestionadas por otras administraciones provinciales y locales, con las que se trabaja de forma coordinada desde el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad como ente autonómico encargado de recopilar la información.