Giner destaca que es momento de "ser útil" a la sociedad: "O salimos juntos o nos hundiremos separados"

Rechaza "ombliguismo" y "cortoplacismo" en crisis y valora la ampliación del Cheque Escolar y las ayudas directas a autónomos y pymes en València

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha destacado que la crisis sanitaria, económica y social derivada de la Covid-19 hace que el actual sea momento de "ser útil" para, "entre todos, sacar la sociedad adelante" y de "imponer" la "inteligencia colectiva".

Así ha indicado, en una entrevista a Europa Press, que esta es una "época de exigirnos y, sobre todo, de intentar a través del diálogo llegar a soluciones" y ha rechazado "en tiempos de crisis" como este el "ombliguismo", el "cortoplacismo" y la "autocomplacencia".

"O salimos juntos o nos hundiremos separados", ha planteado como lema para este contexto Giner. Ha señalado que esa fue la actitud de su grupo municipal para afrontar las consecuencias de la pandemia y para negociar y alcanzar con el ejecutivo local, el Govern del Rialto que conforman Compromís y PSPV, el acuerdo que les llevó a abstenerse en la votación del presupuesto del consistorio para 2021 y a la firma del documento en el que se recogen nuevas "ayudas directas" para autónomos y pymes, la ampliación del Cheque Escolar y del plazo para pagar el IBI.

Fernando Giner ha explicado que la intención de Cs ha sido que se recogiera en los presupuestos municipales lo planteado en el Pacto de Reconstrucción de la ciudad a partir de la Covid-19, un texto aprobado por mayoría en la corporación local --con el respaldo de Compromís, PSPV, PP y Cs pero sin el de Vox--. Ha resaltado que si no era así dicho pacto, "no sirve para nada" y quedaría en "papel mojado".

"Será una foto más o menos bonita pero no servirá para nada. Que el pacto tenga sentido y que no suponga una simulación requiere que esté recogido en los presupuestos, como sucede en cualquier empresa", ha expuesto, a la vez que ha insistido en que ese era el objetivo del acuerdo suscrito por Cs con el Rialto y una de las líneas de trabajo de su grupo desde el pasado verano.

El portavoz naranja ha comentado que afrontó las negociaciones para cerrar ese acuerdo sabiendo que planteaba "algo que se podía hacer" y ha agregado que se sentó a hablar sabiendo que se tenía "un pacto --de reconstrucción-- con unas bases" y que estaba "el dinero" para poner en marcha las medidas que reclamaba su formación en favor de los autónomos, las pymes, la conciliación familiar y el pago del IBI.

Respecto a la negociación para el acuerdo previo a la votación del presupuesto, ha apuntado que "fue muy importante dejar al margen los motivos de confrontación y hacer valer lo que es el proyecto de ciudad que deseamos: Cheque Escolar y ayudas a autónomos y pymes".

Giner ha considerado que los planteamientos de Cs han sido "cosas posibles, factibles y necesarias" y que su demanda era "muy razonable" para mantener y "reforzar" la actividad económica y cultural del centro de la ciudad, y para flexibilizar el calendario tributario de los valencianos y defender "el valor de la educación infantil de 0 a 3 años".

"Creo que hemos demostrado que en estos tiempos de crisis debe primar más ser útiles que otra cosa. Eso me parece importante", ha considerado Fernando Giner. "No estamos dentro de unos criterios ideológicos sino de practicidad, de utilidad, de sentido común, de sentido de la responsabilidad", ha agregado.

Tras ello, ha reiterado que "en los tiempos que estamos viviendo "hay que ser útiles y propositivos, sin perder los idearios, los criterios y los valores" y actuando "en beneficio de la ciudad". "Ahora mismo el no por el no, no lo entiendo ni lo comparto", ha añadido el responsable de Cs.

El edil ha precisado que la postura de su partido para "llegar a un acuerdo cuando se ha requerido no es de ahora --ha recordado que antes de iniciarse el anterior mandato firmó el pacto para rehabilitar el Cabanyal sin el Pepri-- y ha subrayado que en la actualidad, "con la crisis --por la pandemia-- ha sido casi un criterio fundamental" buscar y alcanzar el consenso.

"EN LAS ANTÍPODAS"

Respecto a las dificultades encontradas en la negociación del acuerdo de abstención ante los presupuestos con el Rialto, Giner ha detallado que logró primero más acercamiento con la parte socialista del ejecutivo local que con Compromís.

"Con Compromís estamos en las antípodas de lo que tiene que ser el modelo económico de la ciudad y el modelo de educación", ha expuesto. El concejal ha reconocido que el consenso llegó a última hora, momentos antes del pleno para debatir las cuentas municipales, tras resolver matices y diferencias.

El portavoz de Cs ha resaltado su objetivo de lograr el Cheque Escolar "universal" pero ha valorado, a pesar de no haber conseguido ese fin, que haya prosperado la propuesta de ampliarlo, para que más de mil nuevas familias disfruten de él, para que todos los que cumplan los requisitos lo tengan y para extenderlo al mes de julio.

En esta línea, ha expuesto que en València hay "180 escuelas --infantiles-- con un nivel de ocupación del 50%, privadas y públicas" y ha abogado por aprovechar las infraestructuras existentes y por potenciar "la colaboración público-privada" en esta materia.

"CERRAR EMPRESAS SALE MUY CARO"

Sobre las ayudas económicas, Fernando Giner ha destacado que se haya conseguido destinar "un mínimo de 15 millones para autónomos y pymes" en "ayudas directas" y "potenciar las actividades culturales" y así este sector.

"Cerrar empresas sale muy caro", ha aseverado, además de defender que "es mucho más difícil abrir empresas que evitar que se cierren" las que hay. Igualmente, ha aludido a las medidas fiscales planteadas por su grupo para modificar la tasa de mesas y sillas, la de alcantarillado y el calendario fiscal para dar más margen de pago a los contribuyentes.

Preguntado por si tras el acuerdo con el Rialto Cs se refuerza como partido de la oposición, su portavoz ha dicho que ese "no era el planteamiento" sino, "con sentido de responsabilidad", "ser útiles y ayudar a salir de esta agonía económica, social y sanitaria". "En ningún momento hemos pensado en ninguna imagen ni hemos tenido la calculadora electoral" presente, ha dicho, además de opinar que "está todo el partido en la misma línea" de lograr acuerdos en el contexto actual.