El Gobierno estudiará la creación de una oficina de denuncias de violencia de género anexa al Centro Mujer 24 horas

Trabaja en "cambios normativos" para integrar en el sistema a los menores no acompañados que llegan a la Comunitat

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, se ha comprometido este miércoles a analizar la posibilidad de crear un oficina de denuncias de violencia de género anexa al Centro Mujer 24 horas de Valencia, "una idea interesante que hay que estudiar junto con el resto de proyectos que en este momento hay encima de la mesa".

Fulgencio ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para conocer los detalles del proyecto de la oficina de denuncias y abordar la situación de los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana.

El delegado ha tomado "buena nota" del proyecto de oficina de denuncias y ha valorado que "la iniciativa que se encuentra bien respaldada pero que en todo caso, debe ser sometida a análisis".

En materia de violencia de género, Mónica Oltra ha alertado que "hay más mujeres asesinadas desde 2003 que se contabilizan, que en toda la historia del terrorismo de ETA". En todo caso, la "especial sensibilidad" que el Gobierno ha demostrado ante esta situación con los "cambios normativos" que ha emprendido.

Oltra, que ha trasladado al delegado los detalles del proyecto de creación de la oficina de denuncias al Centro Mujer 24 horas de Valencia, ha querido resaltar el apoyo a la iniciativa del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que tiene "experiencia acumulada" en el trato de las mujeres víctimas de violencia de género.

La idea, ha explicado es pilotar en Valencia esta iniciativa pra "después también ampliarlo a Alicante y Castellón, al menos a las capitales de provincia".

AUMENTA UN 600% LA LLEGADA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS A LA COMUNITAT

En cuanto a la llegada de menores no acompañados, el delegado del Gobierno en la Comunitat ha avanzado que el Ejecutivo está trabajando en "cambios normativos para que los menores extranjeros no acompañados (MENAs) se integren en el sistema". En estos momentos, por ejemplo, el permiso de residencia no incluye permiso de trabajo, "una cuestión que sería necesario modificar", ha apuntado.

Fulgencio, que ha valorado el "excelente trabajo" que está realizando la Generalitat Valenciana en esta materia, ha señalado que "todas las administraciones deben llevar a cabo un trabajo conjunto y sostenido económicamente" y ha asegurado que "el Gobierno tiene una profunda convicción para respaldar su integración en el sistema" con "cambios normativos".

En los últimos cinco años, los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana han aumentado un 600%, ha alertado la vicepresidenta Mónica Oltra. Si en 2013 se atendió a 87 menores, en lo que llevamos de 2018 ya van 604 atendidos, 80 de ellos procedentes del Aquarius.

Oltra ha planteado al delegado las "necesidad" de que "no haya diferencia entre un niño o niña español o un niño y niña que haya venido de fuera cuando están tutelados por la Generalitat, es decir, que tienen que tener los mismos derechos", tal y como se recoge en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, ha recordado.

En este sentido, ha celebrado que "la mirada del delegado del Gobierno sobre la protección de la infancia coincide con la de la Generalitat y por tanto supone un cambio con el Gobierno anterior, que tenía la mirada puesta en otras cuestiones".

Desde la Generalitat, Oltra ha informado que se han puesto en marcha más de 170 plazas nuevas para niños y niñas que están en el sistema de protección y ha avanzado que de aquí a final de año seguirán aumentando estos recursos. "En esta Comunitat no hemos visto a niños y niñas durmiendo en calabozos, en polideportivos o en lugares que no sean residencias o casas de acogida de la infancia", ha remarcado.