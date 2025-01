El Gobierno revisará mapas de riesgo y estudiará modificar proyectos hidráulicos tras la dana

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que se revisarán tanto los mapas de riesgo y peligrosidad como los proyectos hidráulicos actuales en redacción para validar las obras previstas o valorar posibles modificaciones necesarias, tras la catastrófica dana que el pasado octubre arrasó la provincia de Valencia.

No obstante, remarca que "las actuaciones de protección de inundaciones no tienen capacidad de evitar las inundaciones y menos para la magnitud del evento ocurrido", por lo que subraya que "el objetivo fundamental es mitigar el riesgo de inundación" y abordarlo "en el marco de una gestión integrada, a través de un conjunto de medidas no solo de protección sino también de prevención y preparación".

Así lo traslada el ejecutivo central en respuestas a preguntas registradas por Vox en el Congreso, unas respuestas consultadas por Europa Press y fechadas el pasado 19 de diciembre, sobre las actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Desde el Gobierno explican que estas actuaciones se incluyen en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y en el Plan Hidrológico de Cuenca.

En concreto, en la zona de los barrancos del Poyo y Pozalet-Saleta están previstas estas actuaciones: 'Acondicionamiento del barranco de La Saleta'; 'Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia; 'Proyecto de restauración fluvial y ampliación de las áreas de laminación en el barranco del Pozalet (término municipal de Riba-roja de Túria)'.

Otras de las actuaciones previstas en la provincia de Valencia son un proyecto de mejora de drenaje y elementos de protección en entornos urbanos para las inundaciones del río Júcar, en las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja, o el encauzamiento del barranco del Carraixet y el tramo alto del Palmaret en Bétera.

"La ejecución de obras hidráulicas para la reducción del riesgo de inundación debe seguir el proceso de valoración incluido en el actual marco legal y, específicamente, en el PGRI", subraya el Gobierno.

Además, garantiza que "todas las alegaciones y observaciones que se presentan durante los procesos de participación e información pública son convenientemente analizadas y, en su caso, tenidas en cuenta".

BARRANCO DEL POYO

En cuanto a la situación del barranco del Poyo, el Gobierno explica que en 2023 se trabajaba en la redacción del proyecto de vía verde de conexión con el nuevo cauce del río Turia, que fue modificado al proyecto de adecuación ambiental entre el cruce con la A-7 y el barranco dels Cavalls, con una inversión materializada en ese año de 63.670 euros.

Para este proyecto se ha planteado una alternativa en la zona denominada Pla de Quart que "minimiza el riesgo de inundación para periodos de retorno más bajos".

En cualquier caso, el ejecutivo central asegura que se estudiará la alternativa seleccionada para validarla o plantear posibles modificaciones, con el objetivo de adaptar la actuación a la nueva situación del barranco del Poyo y nuevos condicionantes tras la catastrófica dana.

RÍO MAGRO

Por otra parte, a preguntas de los diputados de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez sobre actuaciones en el río Magro en la zona del barranco del Poyo y su conexión al nuevo cauce del río Turia, el Gobierno especifica que el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar recoge el desarrollo del estudio de viabilidad, el análisis de soluciones, la redacción de proyectos y la ejecución de las obras de protección en las diversas zonas con riesgo de inundación y, al respecto, especifica que la previsión se basa en tres actuaciones.

Por un lado, el proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta y el de la vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia, que se encuentran en tramitación ambiental, y por otro el proyecto de restauración fluvial y ampliación de las áreas de laminación en el barranco del Pozalet, que se encuentra todavía en redacción.

Mientras, el Gobierno justifica el descarte de la presa de Sellent "por razones geotécnicas" de la zona donde estaba prevista su ubicación y de la de Vilamarxant "por condicionantes sociales y ambientales". Por el contrario, el proyecto de construcción de la presa de Montesa se encuentra en redacción.

PRESAS DE MONTESA Y VALLAT

Respecto a la situación de la presa de Montesa, en respuesta a otra pregunta de Vox, el ejecutivo central indica que está en ejecución el expediente 'Pliego de prescripciones técnicas para el contrato de servicios para la tramitación ambiental y la redacción del proyecto de construcción', en los términos municipales de Montesa y Vallada (Valencia).

Según el Gobierno, una vez redactado el proyecto se realizará la preceptiva tramitación ambiental, que permitirá proseguir con la licitación de esta obra hidráulica, valorada actualmente en 70 millones de euros.

En respuesta a otra pregunta de Vox sobre la presa de Vallat, el Gobierno informa que la CHJ ha requerido a la compañía titular de la misma la realización de una "revisión extraordinaria de seguridad" tras la declaración del escenario de emergencia 1 el pasado 30 de octubre.