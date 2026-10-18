Hallan el cuerpo sin vida de una mujer que había desaparecido esta tarde en el mar en Sagunt

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que había desaparecido esta tarde tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt ha sido hallada muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Efectivos de rescate de diversos cuerpos se habían movilizado pasadas las 20.13 horas de la tarde de este domingo, jornada en la que hay decretada una alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte del territorio, incluyendo el litoral norte de Valencia, tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer, que se había metido en el mar junto a otra persona.

En el operativo han participado, entre otros cuerpos de seguridad, agentes de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, con la dotación y la embarcación del parque de Sagunt y sargento. Desgraciadamente, esta noche, se ha encontrado el cadáver de la bañista en la playa.