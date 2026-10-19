Herida una mujer tras ser apuñalada en Benicarló (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU
Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 15:16
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CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Una mujer de 33 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un apuñalamiento en Benicarló (Castellón), según han informado la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 7.50 horas de hoy se ha solicitado una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer herida por arma blanca.

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y ha trasladado a la mujer herida a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronósticio reservado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del suceso y localizar al presunto autor del apuñalamiento, según han informado fuentes del instituto armado.

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