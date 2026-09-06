Herido un hombre tras volcar con un tractor y caer por un talud a un campo en Silla (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido este domingo tras volcar el tractor que conducía y caer por un talud de 1,5 metros a un campo en el camino Torisana, en el término municipal de Silla (Valencia), según han confirmado fuentes sanitarias y del Consorcio de Bomberos.

El aviso se ha recibido a las 09.56 horas y hasta el lugar el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha atendido al hombre por diversos politraumatismos. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital La Fe de València.

Previamente se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han extraído al hombre del tractor --no estaba atrapado pero sí que necesitaba asistencia sanitaria-- inmovilizado hasta el camino y lo han transferido en litera hasta la ambulancia. Han actuado bomberos de Silla y sargento de Torrent.