El Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH presta atención veterinaria a animales afectados

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Veterinario (HCV CEU) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) está prestando atención veterinaria desde el pasado miércoles a los animales rescatados y afectados por la DANA.

Así, veterinarios y ATVs de este Hospital, con la colaboración de veterinarios voluntarios valencianos, están atendiendo a pequeños y grandes animales tanto sobre el terreno, como en sus instalaciones, donde se traslada a aquellos que requieren atención hospitalaria, según ha señalado la institución académica en un comunicado.

El personal del HCV CEU también colabora con BIOPARC Valencia en la recogida y en la labor de reparto de suministros en los puestos de coordinación y en las granjas de las zonas perjudicadas.

Así, informa de que para Urgencias y críticos y recepción de animales en horario nocturno se puede llamar al 607 888 416 (Servicio de ambulancia equina, de 8:00-17:00 horas) y si se requiere atención veterinario de Pequeños Animales al 637 380 620 que ofrece un servicio de ambulancia 24 horas.

Asimismo, recomienda a las personas que encuentren un animal si es doméstico o de granja y está "aparentemente sano" y puede transportarlo, llevarlo al Sporting de Benimaclet, mientras que si parece herido, acercarlo a alguno de los puntos de atención médica veterinaria.

Si no puede movilizarlo y parece crítico o requiere atención veterinaria, llame al teléfono de urgencias para Pequeños Animales 637 380 620 y si está atrapado y requiere rescate especial, al teléfono de urgencias para Pequeños Animales (637 380 620) para coordinar el rescate. Si es un animal silvestre y pequeño al 637 380 620 y si es un gran animal al 607 888 416, mientras que si está muerto al 112.

En cuanto a los puntos de entrega de ayuda, Bioparc está abierto de 12.00 a 16.00 horas. Necesitan alimentación para gatos; alimentación especial --hipoalergénica, hepática, renal, etc-- para perros y gatos; alimentación para otros animales de compañía, como conejos, aves, etc; y medicación EPI. Por el momento, no se necesita más textil o camas, entre otros.

Para aportar grandes cantidades es "absolutamente necesario" coordinarlo, por lo que los donantes deben escribir a info@bioparcvalencia.es para concretar el momento en el que sea posible realizar la entrega.

También se puede entregar ayuda al ICOVV, en la calle C/ de Guillem de Castro, 8, de València. Se pueden donar medicamentos veterinarios.

Igualmente, se puede ayudar en la granja Docente y de Investigación de la CEU UCH (Náquera) con la entrega de heno, viruta, pienso de caballos, paja y pienso de aves de corral. Se debe coordinar la entrega por e-mail, contactando con paula.martinez@uchceu.es.