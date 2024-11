El ilustrador de 'Blackwater' reinventa una portada para recaudar fondos: "Reconstruirem. No oblidarem"

Pedro Oyarbide, afincado en València, dedica a los voluntarios una lámina benéfica de 'La riada', el primer libro de la saga

El ilustrador de 'Blackwater', Pedro Oyarbide, se ha inspirado en la riada de solidaridad que ha desatado la DANA en la provincia de Valencia para recrear la portada del primer libro de la saga en una lámina benéfica, destinada a recaudar fondos destinados para los afectados por las inundaciones. 'València es poble. Reconstruirem. No oblidarem', se puede leer en esta serigrafía.

"No he querido que fuera nada morboso, sino ilustrar una escena de unidad, de solidaridad, de la gente trabajando en una calle de tantos pueblos valencianos a los que he podido ir varias veces a ayudar estos días", manifiesta este dibujante madrileño afincado en València en el barrio de Russafa.

La idea le llegó tras el primer día de la DANA que asoló el pasado martes decenas de municipios. "No podía quitarme de la cabeza la imagen del primer libro", recuerda, ya que se titula precisamente 'La riada' y empieza con una escena en medio de las inundaciones.

A partir de ahí, se puso en contacto con la editorial Monsieur Toussaint Louverture, la que le contrató para 'Blackwater', y con Blackie Books en España y ambas le dieron el visto bueno. Este último sello independiente de Barcelona se ha involucrado en el proyecto y se encargará de la estampación de la serigrafía y su distribución.

En la web 'blackwaterambelpoble.org' se puede adquirir, en preventa hasta el 5 de diciembre, esta serigrafía exclusiva, a dos tintas y en formato A3, por 50 euros. El importe íntegro se destinará a Fundació Horta Sud, que trabaja con los afectados en esta comarca, y la distribución se realizará entre finales de diciembre y principios de enero.

Esta serigrafía pasa del blanco y dorado de la portada original de 'La riada' a un negro y dorado en el que el título de la saga se transforma en 'València' y el del libro en 'El Poble'. Abajo, en el lugar donde estaba el nombre del autor, Michael McDowell, aparecen las palabras 'Reconstruirem. No oblidarem'.

El ilustrador se ha inspirado en los elementos que ha encontrado durante los últimos días ayudando en localidades como Paiporta, Alfafar o Benetússer, zonas que conoce bien porque acude habitualmente en bici. "Verlo de cerca cambia totalmente a cómo lo ves en la tele. La magnitud del destrozo y la devastacion en algunos pueblos es brutal, realmente sobrecoge cuando estás allí caminando", asevera.

En el centro de la serigrafía aparece Elinor, la protagonista de la saga, con una escoba y una pala en la mano como símbolo de los voluntarios y de la fuerza que tiene su personaje en los seis libros. También se han adaptado los edificios "para que recordarán más a los pueblos valencianos" y se han incluido escombros y coches volcados e inundados como los de esta DANA.

SENYERA Y BARRACA

La ornamentación de esta lámina incluye la Senyera y la barraca como elementos propios de Valencia, junto a unas "riadas de volutnarios" arriba y abajo y, en las esquinas, unos relojes parados haciendo referencia a "la inacción, la tardanza y la lentitud a la hora de dar la alarma y responder" a esta catástrofe.

Un día después de lanzar esta serigrafía, su autor agradece la respuesta de los pueblos afectados, ya que le ha contactado "mucha gente de Paiporta y Catarroja que estaba leyendo la saga". "Ha sido una pasada: ya lleva más de 50.000 euros recaudados en apenas unas horas", destaca.