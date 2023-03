Rus lamenta "mala fe" en Imelsa y critica que ha habido un "juicio político" con una sentencia "ya puesta"

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha lamentado la "mala fe" contra él en el caso Imelsa y ha criticado que ha habido un "juicio político" con una sentencia "ya puesta" antes de sentarse en el banquillo.

Rus se ha pronunciado en estos términos en el turno de la última palabra en el juicio que se sigue contra él y otras 24 personas más por las piezas B y F del caso Imelsa, relativa a los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.

Rus, que se enfrenta a 12 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, ha señalado: "Aquí me hablan de que uno iba --a Imelsa-- y otro no... ¿Y a mí que me dicen?", se ha preguntado.

En su declaración durante el juicio, el pasado 26 de enero, se desentendió de Imelsa y de Ciegsa y negó haber cometido algún tipo de irregularidad. Aseguró que "jamás" había contratado a 'zombies' ni dio órdenes al respecto.