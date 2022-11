Impulsan una innovadora formación sobre legislación alimentaria con técnicas de gamificación

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ainia, junto con otros tres socios europeos, acaba de iniciar el proyecto Erasmus + TRIFLIM, cuyo objetivo es la realización de un innovador programa de aprendizaje sobre legislación alimentaria europea. El desarrollo de esta herramienta de educación (e-learning) se llevará a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como, por ejemplo, la gamificación, según ha informado el centro en un comunicado.

Este programa de aprendizaje online capacitará en derecho alimentario a profesionales y estudiantes del sector alimentario con la finalidad de aumentar sus oportunidades en el mercado laboral.

Ainia colabora en el proyecto TRIFLIM (Training in Food Law through an innovative methodology using new information and communication technology tools) con tres partners europeos: Virtual Campus (Portugal), Creative Thinking Development (Grecia) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G Caporale (IZS Teramo).

El proyecto, con una duración de dos años, está dirigido a técnicos y profesionales del sector agroalimentario e industrias afines, que quieran conocer en profundidad y/o desarrollarse profesionalmente en el ámbito del derecho alimentario, contribuyendo a impulsar el sector agrícola y la producción de alimentos. Sectores muy importantes y con gran potencial para la economía griega, italiana, portuguesa y española.

El proyecto TRIFLIM, cofinanciado por la Unión Europea, se enmarca dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.