El índice de reproducción del virus baja del 1 y se sitúa en el 0,94 en la Comunitat Valenciana

Oltra espera que este dato permita entrar en "la meseta" de la tercera ola, aunque advierte de que la bajada "será muy lenta"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice de reproducción del coronavirus --que indica el promedio de casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo-- ha bajado del 1 en la Comunitat Valenciana y se sitúa en el 0,94, según han confirmado fuentes de Sanidad.

La vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha indicado que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, les ha trasladado esta situación.

También se recoge en los datos que publica el Ministerio de Sanidad, según los cuales, este índice se sitúa por debajo del 1 por primera vez desde el 5 de diciembre. En este caso, no obstante, solo se recogen datos hasta el 19 de enero, cuando estaba en el 0,97.

Así, Oltra espera que se pueda entrar en "la meseta" de la tercera ola, aunque ha advertido de que la bajada "será muy lenta".

Por otra parte, la vicepresidenta ha apuntado que durante la reunión, también el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha hecho un resumen de la situación en los colegios, que muestran una "cierta estabilidad".

Así, el 90% de los contagios se producen fuera del aula, y actualmente solo el 2,1% de los grupos están confinados. Además, el 0,7% de los alumnos y algo más del 1% de los profesores están contagiados, lo que para Oltra "demuestra que con más tiempo de escolarización, cuanto más nos separemos de las vacaciones, menos niños se contagian".

CEPA BRITÁNICA

Por otra parte, también se ha debatido en el pleno del Consell sobre la cepa británica, sobre la que Oltra ha defendido que "la única certeza es que cuanto menos nos relacionemos, menos contagio". Así, "las medidas de prevención son las mismas".

Además, ha alertado de la necesidad de "máxima prevención" en los departamentos de salud del sur, donde más ha crecido, sobre todo en la Vega Baja, donde hay mayor población inglesa.

INTERDEPARTAMENTAL

Por otra parte, Oltra ha trasladado que no hay fecha para la próxima mesa interdepartamental. Preguntada sobre si se plantea el cierre de centros comerciales que propuso Compromís, ha apuntado que "aquí se contempla todo", pero "habrá que ver cómo va la evolución de la pandemia". Y es que "no hay mucho más margen" para nuevas medidas en el marco de las competencias autonómicas.

También se le ha preguntado a la vicepresidenta sobre los Seminaris de Govern, que suelen celebrarse en estas fechas, a lo que ha apuntado que "en estas condiciones no puede celebrarse", lo que no significa que "definitivamente" no vayan a volver a tener lugar en el futuro.

"Estamos en una situación muy complicada epidemiológicamente, y aunque algunos podríamos ser convivientes por las horas que pasamos juntos, no es caso de convertirnos en unidad de convivencia", ha señalado Oltra respecto al Consell.