El IPC se reduce hasta el 2,5% en enero en la Comunitat

Archivo - Clientes y vendedores del mercado de Ruzafa en Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunitat Valenciana se redujo hasta el 2,5% en enero respecto a un año antes, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, seis décimas menos que en el mes anterior (2,9%), mientras que la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La tasa valenciana se situó por encima de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3%) y Ceuta (+2,9%) y Cantabria, mientras que en La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha (+1,9%) fue donde menos subieron los precios.