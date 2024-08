ItineraCV lleva la 'festa major' a los pueblos pequeños de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El autobús Itinera llevará su 'festa major' a once pequeños municipios de la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el festival en esta semana del 12 al 15 de agosto en la que gran parte del territorio celebra sus festejos.

Itinera considera que el festival está consiguiendo convertirse en una fecha especial para pequeños pueblos de la Comunitat Valenciana, según ha destacado en un comunicado.

El cantante Ismael González, acostumbrado a actuar en grandes escenarios o en platós de televisión como el de 'Operación Triunfo' o 'Factor X', se ha subido al autobús de Itinera para llevar su música al entorno rural porque consideraba "muy interesante poder llevar nuestra música a lugares diferentes".

"Itinera me hace volver a la infancia, me hace recordar mis tardes en el pueblo de mis padres cuando era pequeño. Ves a los niños jugando en las calles o acompañándome en un concierto, imágenes que ya es imposible ver en las grandes ciudades", ha explicado Ismael González después de actuar en cinco municipios el fin de semana.

El cantante extremeño, acostumbrado a actuar en grandes escenarios o en platós de televisión como el de 'Operación Triunfo' o 'Factor X', no ha dudado en subirse al autobús de Itinera para llevar su música al entorno rural tan necesitado de esta cultura de calidad "desde el primer momento creí en el proyecto Itinera, porque consideraba muy interesante poder llevar nuestra música a lugares diferentes".

El autobús de Itinera empezó la semana el lunes en Higueras con la actuación de uno de los grupos más conocidos de ItineraCV, 'The Street Foxes'. Sin salir de Castellón, a las 19 horas se subieron Gennaro y Victoria de 'Aperitivo Lounge' al escenario de Montanejos, para volver a sonar en Higueras el miércoles 14 de agosto con 'Tea for two'.

El 15 de agosto, el autobús recargará fuerzas para llevar la "mejor música" y realizar hasta ocho conciertos desde el 16 de agosto hasta el 18 en las localidades de Casas Bajas, en el Rincón de Ademuz, y las localidades castellonenses de Villanueva de Viver, Vallibona, Palanques, Villamalur, Villores y Herbés.

Un fin de semana donde destaca Chen Jiménez. El cantante de Badalona volverá subirá al autobús Itinera para hacer sonar su oferta de soul en Castellano durante todo este fin de semana.

El autobús Itinera ya tiene programadas nuevas citas hasta final de verano en los pueblos de menos de 2.000 habitantes de la Comunitat Valenciana. "Itinera rueda y rueda", y seguirá llevando las 'Festa Major als pobles xicotets'.