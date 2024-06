El IVAM Alcoi revisa los mitos de Josep Renau y la construcción del sueño americano a través de unas jornadas

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) de Alcoi (Alicante) celebrará unas jornadas que servirán para revisar los mitos del pintor, cartelista y fotomontador valenciano Josep Renau, así como la construcción del sueño americano.

La jornada 'Josep Renau y sus mitos' se celebrará los días 7 y 8 de junio y forma parte de las actividades programadas con motivo de la exposición 'Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir' en el IVAM Alcoi, que presenta más de 180 obras en las que se muestra el ingenio y la sátira agitadora de un artista que introdujo en España el fotomontaje político y combatió con su obra el 'American Way of Life', según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante la jornada, se pondrán en relación tres exposiciones: 'Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir', que acoge el IVAM Alcoi; la exposición del CCCB 'Subúrbia' sobre la construcción del sueño americano; y la muestra en torno a la obra de Manuela Ballester, que lleva por título 'Pintar frente a todo', en el Centre Cultural La Nau.

La jornada en Alcoi comenzará el sábado con una conversación entre el comisario de la exposición, Ramón Escrivà, y el jefe del departamento de exposiciones del CCCB de Barcelona, Jordi Costa, en torno a la serie 'The American Way of Life' de Josep Renau y la construcción y deconstrucción del sueño americano.

La serie de fotomontajes 'The American Way of Life' ofrece una mirada "cruda y reflexiva" sobre el proceso de construcción del mito del sueño americano y sus "profundas contradicciones", una ficción paradisíaca elaborada a través del cine, la literatura, la publicidad y la televisión. El análisis de estos mecanismos de confección del modelo es abordado también, "de una manera brillante", en la muestra Subúrbia organizada por el CCCB de Barcelona.

Para finalizar la jornada, el sábado a las 18.00 horas se ofrecerá el taller '3.024: Odisea en el IVAM Alcoi. Yincana alrededor de la obra de Josep Renau', de la mano del artista e investigador Darío Cobacho. Con la intención de abrir también la jornada al público familiar, en esta propuesta se propone un recorrido por la muestra desde los enigmas, la observación y el juego, en una visita con retos para todos los públicos.

Como antesala de la jornada, el viernes 7 de junio, en el Centro Cultural La Nau Clara Solbes, se realizará una visita a la exposición 'Pintar frente a todo', en la que se analizará la vinculación profesional entre la obra de Josep Renau y la que fue su esposa, la artista Manuela Ballester. Se trata de una visita en dos actos, que continuará el sábado 8 de junio en el IVAM Alcoi, acompañados por el comisario de la muestra, Ramón Escrivà.

El IVAM pone a disposición del público un autobús gratuito desde la sede del IVAM Centre Julio González, el sábado 8 de junio a las 9.00 horas, con regreso desde el IVAM Alcoi a las 16.00 horas.