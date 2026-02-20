El IVC refuerza la oferta cultural del Museu de Belles Arts de Castelló con talleres y actividades educativas - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) continúa ampliando la oferta educativa y cultural del Museu de Belles Arts de Castelló, con una programación estable dirigida a la infancia y la juventud. Además de exposiciones, conferencias y conciertos, se suman talleres familiares y actividades educativas dirigidas a los centros escolares.

Dentro de la programación familiar, el Museu acogerá los sábados 21 de febrero y 21 de marzo la actividad 'Play Cube'. Se trata de una propuesta que transforma el museo en un espacio de juego y experimentación artística para los más pequeños. A través del arte, 'Play Cube' plantea un entorno lúdico en el que niños y niñas interactúan con los materiales y el espacio, generando distintos diálogos entre la acción, el objeto y el entorno.

La actividad está dirigida a menores de entre 0 a 8 años, que deberán asistir acompañados de una persona adulta. Tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se desarrollará en tres sesiones: a las 10.15 horas, 11.30 horas y 17.00 horas.

Por otra parte, el museo acogerá los próximos 28 de febrero y 28 de marzo, a partir de las 17.30 horas, una nueva sesión del taller 'Mus'n'babies', una propuesta especialmente pensada para niños y niñas de 0 a 3 años. Esta actividad ofrece una experiencia sensorial y emocional que une arte, música y primera infancia, acercando a los bebés al mundo artístico con una aproximación delicada y adaptada a su etapa de desarrollo.

Todas las actividades familiares son de acceso libre con inscripción previa, que puede realizarse en los teléfonos del Museu: 964 464525/26.

PROGRAMACIÓN

El Institut Valencià de Cultura ofrece en el Museu de Belles Arts de Castelló una completa programación de actividades educativas y culturales dirigidas a público infantil y juvenil, desde los 0 hasta los 18 años. La iniciativa incluye actividades gratuitas, con reserva previa, de martes a viernes a partir de las 10.00 horas, hasta el 27 de junio de 2026.

La propuesta abarca visitas didácticas, talleres artísticos y experiencias sensoriales que combinan música, artes plásticas e historia, adaptadas a cada franja de edad. Entre las actividades destacan experiencias tempranas como '¿Cómo suena la cerámica?', pensada para la primera infancia, así como talleres de lectura de imágenes, estampación y exploración creativa para alumnado de educación infantil y primaria.

Para edades más avanzadas, el programa ofrece actividades como 'Prehistóricos Tecnológicos', que introduce la evolución de la tecnología en la prehistoria mediante la manipulación directa de herramientas, o 'Museu Sonor', un taller que invita a interpretar la pintura desde una perspectiva sonora.

Además, el museo impulsa una 'Biblioteca Itinerante', disponible durante un mes por centro educativo, destinada a fomentar la lectura y la educación de la mirada desde una perspectiva multimodal.