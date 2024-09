James Gaffigan sobre su renovación en Les Arts: "Me gustaría mucho seguir aquí"

Iglesias Noriega señala "la normalidad" con el nuevo equipo de Cultura y recalca que su trabajo "no ha cambiado nada"

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El maestro James Gaffigan ha destacado este viernes su voluntad de seguir trabajando al frente de la dirección musical del Palau de les Arts de València, aunque ha matizado que se trata de una profesión "complicada" en la que "hay muchísimas cosas a tener en cuenta". "Pero me gustaría mucho seguir trabajando aquí, desde luego", ha recalcado.

Gaffigan, en la rueda de prensa para presentar 'Manon', se ha pronunciado así preguntado por si renovará su contrato, con el coliseo valenciano, que concluirá en septiembre de 2025 tras cuatro años al frente de la dirección musical.

Al respecto, ha comentado: "Para mí, hay una cosa clara en mi mente, y es que quiero volver, quiero seguir trabajando aquí". No obstante, ha expuesto que su profesión es "complicada, hay muchísimas cosas a tener en cuenta y, las decisiones, a veces, se tardan en tomar y no se sabe". Con todo, ha recalcado: "Me gustaría mucho seguir aquí".

Por su parte, el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega ha comentado al respecto que cuando haya una decisión tomada se comunicará y que se adoptará "en los próximos meses".

Por otra parte, Iglesias Noriega, sobre el cambio de conseller de Cultura y de su equipo, que ahora dirige el 'popular' José Antonio Rovira tras la salida del Consell de los dirigentes de Vox, entre ellos el vicepresidente Vicente Barrera, ha apuntado que al igual que con todos los cambios políticos "lo que tienes que hacer es ponerlo todo para trabajar conjuntamente".

PROGRAMACIÓN CERRADA HASTA JULIO

Así, ha señalado que Les Arts ya tiene cerrada la programación hasta julio de 2025 y que hay que "sacar las cosas adelante" y "trabajar conjuntamente" y "eso es lo que hemos hecho".

En ese sentido, ha apuntado que "no hay nada a destacar más allá de la normalidad del trabajo, luego, obviamente, cada gobierno tendrá sus pautas y tendrá más interés en algunos aspectos de la programación que en otros y en conseguir una colaboración y eso se discute, pero como en cualquier equipo de trabajo que van entrando personas nuevas".

De hecho, ha apuntado que ayer mantuvo una reunión "normal de trabajo" con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar. "Nuestro trabajo no ha cambiado nada", ha recalcado.

Por otro lado, ha señalado que, aunque es muy difícil realizar un balance de las ventas de la temporada porque suelen registrarse ha última hora, "se están cumpliendo las expectativas y se ha registrado un pequeño incremento en el número de abonos". Además, en taquilla las ventas están en estos momentos unos 4 puntos por encima que el pasado año en estas fechas.