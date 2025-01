El jefe de Bombers València agradece la "solidaridad" a los efectivos que ayudaron en la dana en un homenaje en Madrid

Almeida se compromete a que Madrid esté "a disposición" de Valencia "lo necesario para que los valencianos puedan recuperar sus vidas"

MADRID/VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València, Kike Chisbert, ha agradecido la "solidaridad" de los efectivos de emergencias y de los ayuntamientos españoles que se desplazaron a Valencia para ayudar tras el paso de la dana.

Así se ha expresado este miércoles durante el homenaje que ha tenido lugar en la Caja Mágica de Madrid, en un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid, con presencia de todos los grupos políticos, a los servicios públicos, empresas y voluntarios que ayudaron en la dana.

En el acto de reconocimiento a todos los servicios municipales que prestaron ayuda a los municipios afectados por la dana han participado responsables de Bombers València. Entre ellos, Chisbert ha intervenido en nombre de los servicios de emergencias de Valencia para agradecer la "solidaridad" del resto de efectivos y ayuntamientos de España que se desplazaron a Valencia para ayudar en las labores de rescate y vuelta a la normalidad.

Los aplausos más cerrados durante el acto se los ha llevado Chisbert, que ha puesto en valor "la unidad, la valentía compartida y la dedicación que unen como servidores públicos".

"¿Quién cuida de los cuidadores? Cual ángeles de la guarda, respondisteis de una forma muy clara a esa eterna pregunta. Vosotros, que sois para nosotros un referente y un espejo en el que tantas ocasiones nos hemos mirado, fuisteis para nosotros los ángeles de la guarda", ha agradecido a sus compañeros madrileños, de quienes ha alabado "la alta calidad humana y profesional de los servidores públicos del Ayuntamiento de Madrid".

"Nosotros pensábamos que con nuestras playas y nuestro clima éramos amigos los valencianos y los madrileños. Llegó la alta velocidad y nos pudimos ver más a menudo y pensábamos que éramos primos. Pero ha llegado la hora de la verdad y nos habéis demostrado que sois hermanos", ha asegurado, lo que ha sido contestado con una ovación cerrada de la Caja Mágica.

ALMEIDA: "ACUDIR SIN QUE LO PIDAN"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor a quienes ayudaron a la "hermana" Valencia en sus peores días tras el paso de la dana y que dieron muestras de 'madrileñismo' porque "el orgullo de ser madrileños es acudir a la llamada sin que lo pidan".

Con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA ha arrancado un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido cerrado con los acordes del himno de Valencia y de España.

Almeida ha pedido a su vez un aplauso para todos los servicios públicos de València, Algemesí, Alfafar, Paiporta o Massanassa, en un homenaje que ha iniciado recordando su trabajo durante la pandemia hasta llegar a la destructora dana, que han hecho que la ciudadanía tome "conciencia de lo frágil que es la existencia y de que el camino más corto para salir adelante es la unión, que es la capacidad de ver el dolor y en la tristeza del otro la propia y trabajar para remediar y aliviar".

Su primer recuerdo ha sido para las 224 personas que perdieron la vida en las riadas del 29 de octubre y para todos sus allegados, siempre en la cabeza Valencia, "una ciudad ni amiga ni prima, una ciudad hermana".

"MADRID VA A ESTAR CON ELLOS"

"Hay mucha gente que lo ha perdido todo, hay mucha gente que lo sigue pasando mal y Madrid va a estar con ellos, como lo ha estado hasta ahora", ha asegurado el primer edil madrileño poniendo el foco en los servidores públicos madrileños, que "acudieron a la llamada sin necesidad siquiera de hacer esa llamada, estando simplemente donde se necesitaba". También ha trasladado su agradecimiento a las 24 empresas que desde el primer momento se pusieron a disposición del Ayuntamiento donando todo aquello que necesitaban las víctimas de la catástrofe, ya fuera maquinaria, vehículos, cepillos o palas.

Asimismo, ha agregado que, "actuando como actuasteis hicisteis honor a una larga tradición, porque el honor de ser la capital de España no es un privilegio sino un deber de servicio al conjunto de la nación y a todos los españoles". "Por eso, con este homenaje (a los servidores públicos) rendimos nuestro tributo también a todos aquellos madrileños anónimos que, por cualquier medio, fueron capaces de llegar a Valencia desde las primeras horas de la catástrofe para poder echar una mano limpiando y llevando agua o productos de primera necesidad", ha agradecido.

MOVILIZACIONES QUE LLAMAN A LA ADMIRACIÓN

"Pocas movilizaciones ciudadanas hemos visto, y especialmente entre los más jóvenes, tan merecedoras de nuestra admiración y siendo un motivo tan importante de orgullo porque la solidaridad sobrepasó todas las expectativas", ha asegurado Martínez-Almeida.

Madrid, en palabras de su alcalde, "estuvo a la altura de la capitalidad que ostenta, señalándose en el auxilio y la ayuda de ese querido rincón de España que se llama Valencia, porque el orgullo de ser madrileños es tan acudir a la llamada sin que se pida".

Ya en unas palabras con la prensa, el alcalde sigue poniendo Madrid a disposición dado que "el problema no está superado". "Nosotros estamos a disposición de Valencia, como hicimos desde el primer momento. Estamos a disposición tanto de los municipios como de la Generalitat" para "recuperar la normalidad lo antes posible", ha subrayado. "El compromiso de Madrid creo que es claro, que se mantiene en el tiempo y que va a estar lo necesario para que los valencianos puedan recuperar sus vidas", se ha comprometido.

"LIMPIAMOS LA MIERDA PERO FUIMOS LOS PRIMEROS QUE ESTUVIMOS ALLÍ"

Una de las ovaciones más cerradas se la ha llevado la responsable de Limpieza Pública Viaria, Serezade Talavera Alonso, en nombre de un sector "no muy valorado". "No somos valorados, no se nos tiene en cuenta porque solo limpiamos mierda y recogemos basura pero fuimos los primeros que estuvimos allí. No se nos ve muy bien pero al final siempre estamos donde hay que estar", ha defendido.

"Este acto es el ejemplo de que los servicios públicos son primordiales para cualquier ciudad. Todos los sectores hoy aquí representados, bomberos, policía, limpieza y recogida, jardinería, los servicios de grúa, algunos no somos de gestión directa, otros somos de gestión indirecta, pero sabemos que nuestra labor es fundamental", ha destacado. "Somos imprescindibles, somos esenciales y los servicios públicos son de todos y para todos. Sigamos honrando nuestra profesión", ha instado.

Tiene claro que "la mayor recompensa que todos los compañeros que han estado allí trasladan son esas miradas cómplices de los vecinos y ese agradecimiento constante por estar allí". "Cuando nos preguntaron desde la concejalía cuántos nos apuntamos, más de mil voluntarios levantaron la mano para ir a ayudar a Valencia", ha recordado.