Una jornada de movilización en València pide "dejar de ser cómplices" con el "genocidio" de Israel en Palestina

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

València ha vivido este viernes 27 de septiembre una jornada de movilización, que ha finalizado con una manifestación por la tarde por el centro de la ciudad, para exigir que acabe el "genocidio" de Israel en Palestina e instar a "dejar de ser cómplices", reclamando el fin de la compra-venta de armas.

Las movilizaciones han tenido lugar en el marco de la 'Jornada de Lucha y Huelga General por Palestina', convocada este 27 de septiembre por la Confederación General del Trabajo (CGT), junto con colectivos, asociaciones y movimientos sociales.

La manifestación, que se ha iniciado en la Plaza de San Agustín y finalizará con un concierto en la Plaza de América, ha estado marcada por cánticos como '¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Estat sionista, Estat terrorista' --'Estado sionista, Estado terrorista'-- o 'No és un conflicte, és colonialisme' --'No es un conflicto, es colonialismo'--.

Asimismo, han podido verse numerosas banderas de Palestina, carteles con sandías --símbolo palestino-- y pancartas como 'Stop genocidi Apartheid. Solidaritat amb el poble palestí' --'Stop genocidio Apartheid. Solidaridad con el pueblo palestino'-- o 'Alt al genocidi: Palestina lliure del riu a la mar' --'Alto al genocidio: Palestina libre del río al mar'--.

Durante la marcha, los manifestantes han llevado a cabo una actuación colectiva para "llamar la atención sobre las miles de muertes producidas por el ejercito israelita". A la altura de la calle de la Paz, un camión ha reproducido el sonido producido por una alarma antiaérea y los asistentes se han tirado al suelo en silencio, a lo que ha seguido el ruido simulado de explosiones durante unos minutos.

El profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València y miembro de BDS País Valencià Jorge Ramos ha lamentado que se está viviendo "el peor genocidio" y "el mejor documentado por sus víctimas y por sus genocidas, pero también el que peor habla del Atlántico Norte y de Europa por su complicidad".

"Israel puede ser un régimen colonial y genocida gracias, en gran parte, a toda una red de complicidades y colaboraciones que tiene elementos culturales, académicos, institucionales, políticos, militares y económicos", ha sostenido, por lo que ha reclamado "dejar de ser cómplices", principalmente con la compra-venta de armas.

Además, ha avanzado que continuarán movilizándose "no solo hasta que acabe el genocidio en Gaza y en Líbano, sino hasta que Palestina pueda ser verdaderamente libre y que no haya un régimen genocida de apartheid, de limpieza étnica y colonial entre el río y el mar y que todas las personas puedan vivir libres", ha aseverado.

Por su parte, el secretario general de CGT-PV, Juan Ramón Ferrandis, ha puesto en valor la huelga y las movilizaciones para "dar visibilidad a esa problemática, porque todavía hay personas que creen que puede ser un conflicto o una guerra". "Nosotros tenemos claro que es un genocidio, que es una matanza, que es un pueblo que no tiene ejército y que está siendo masacrado por uno de los ejércitos más modernos del mundo y, por lo tanto, lo que queremos es poner fin a ese conflicto", ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado "obstaculizar el comercio de armas con Israel", motivo por el que el viernes por la mañana se han concentrado en el Puerto de València. "Creemos que hacer esa presión al Estado español puede hacer que cambie la manera de interpretar la situación", ha subrayado, al tiempo que ha pedido cesar "de una manera inmediata las relaciones tanto diplomáticas como comerciales con Israel". "No solamente las bombas matan a las personas, también los bloqueos y no dejar entrar la ayuda humanitaria ni la ayuda sanitaria", ha sostenido.