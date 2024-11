José Mª Peiró, nombrado 'honoris causa' por la Universidad de Florencia

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Mª Peiró, profesor emérito de la Universitat de València (UV) y exdecano de la Facultad de Psicología, ha sido investido como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Florencia. Peiró fue catedrático del Departamento de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universitat, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La universidad italiana ha reconocido la dilatada carrera vinculada a la docencia, el diseño de programas internacionales de educación, la investigación, la contribución internacional a la disciplina y la transferencia de conocimiento a la resolución de problemas de las personas, entre otras. Su lección al aceptar la investidura ha estado dedicada a la psicología aplicada como paradigma.

Peiró es miembro de Honor de la Sociedad Valenciana de Psicología y ha sido director del Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral de la Universitat de València (IDOCAL) y presidente de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada.

En su investigación, el profesor Peiró ha abordado numerosas temáticas y analizado en profundidad los retos de nuestro mundo, como el trabajo en un contexto cada vez más digitalizado --acelerado por la pandemia--, el bienestar de los trabajadores en estos nuevos entornos o la sostenibilidad.

A escala internacional ha realizado una labor de gran relevancia, destacando la presidencia de la EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology, 1995-97) y de la IAAP (International Association of Applied Psychology, 2011-2014).

El profesor Peiró es, asimismo, miembro numerario de la Academia de Psicología de España y ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Methodista de Sao Paulo (2010), la Universidad Miguel Hernández (2017), la Universidad de Maastricht (2020), la Universidad Nacional Federico Villareal (2021) y la de Coïmbra (2023).