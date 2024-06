José Porcel se despide del Principal de València con 'Último tiempo': "Es mi retirada más soñada"

El espectáculo hace un recorrido por la trayectoria profesional del bailarín y por las obras "más importantes" y que "más" le han marcado

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bailarín José Porcel se despide de la escena tras 33 años de trayectoria profesional con 'Último tiempo', su espectáculo "más emotivo" e "íntimo" con el que el artista hace un recorrido por los momentos que "más importantes" y que "más" le han marcado. Así, el valenciano se subirá por última vez a las tablas del Teatro Principal de València este próximo sábado en lo que ha considerado como "su retirada más soñada".

En estos términos lo ha señalado este martes en rueda de prensa en el Teatro Principal donde ha estado acompañado por la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora, quien ha puesto en relieve su aportación al mundo de la danza y ha asegurado que, "quien lleva el arte dentro, siempre vivirá con ese arte".

"Estoy vacío de felicidad de todo lo que he aportado en la danza, en mi trabajo. Totalmente convencido y feliz de que he dejado ahí un granito de arena. Para nada la palabra es tristeza. Voy a echar de menos la escena porque soy un tío de escena, soy carne de escenario (...) pero también sé que es el momento", ha indicado José Porcel.

En este sentido, ha subrayado que para él es su retirada "soñada" porque, según ha señalado, después de más de treinta años bailando de forma profesional, ha conseguido cumplir "todos sus objetivos": ser profesional en la danza, crear su propia compañía y retirarse en condiciones.

Asimismo, el bailarín ha indicado que su dedicación completa al mundo de la danza durante todos estos años han hecho que haya tomado la decisión de bajarse de los escenarios porque considera que necesita "tiempo para vivir".

"Yo no tengo amigos porque la danza no me ha dejado tenerlos. Yo he vivido la danza al 500.000 por ciento y me retiro súper contento por todo lo que he conseguido y yo creo que es el momento", ha señalado al tiempo que ha agregado: "Quiero vivir un poco, necesito tiempo también. Me ha consumido la danza y no todo es ganar dinero, hay que ganar tiempo y de eso te das cuenta con la edad".

"ME HA CONSUMIDO LA DANZA"

Respecto a 'Último tiempo', el artista ha explicado que no se trata de una nueva producción sino que es un espectáculo en el que se hace un recorrido por las obras "más importantes" y que "más" le han marcado durante estos años. "Es un espectáculo bastante íntimo. Hago tres solos que son los que más me han marcado y el último que hago podría ser el solo de mi trayectoria porque lo ha bailado muchísimo", ha asegurado.

Igualmente, ha apuntado que es una función de "muy alto nivel" con "muchísima danza y muy poco efectismo" para la que ha contado con un elenco conformado por bailarines, coreógrafos, músicos y cantaores que le han acompañado durante su trayectoria.

Entre ellos se encuentran: las bailaoras Isabel Rodríguez y Natalia Alcalá; los cantaores Roberto Lorente, David Vázquez y Pedro Obregón; el guitarrista Álvaro Martinete; el violinista Fernando Rico; el percusionista Javier Fernández; los coreógrafos Israel Galván, Rocío Molina, Isabel Bayón, Rubén Olmo, Adela Campallo, Alfonso Losa e Inmaculada Aranda; en composición musical Juan Requena, Juan Parrilla, Víctor Márquez, Jesús Torres y José Almarcha y en letras y estribillos Juan Fernández 'farruquito', entre otros.

En esta línea, José Porcel ha indicado que, a pesar de que sigue poniéndose "muy nervioso" antes de cada función, ahora, "gracias a la madurez que dan los años", puede permitirse salir a escena a "jugar" y no planear tanto lo que va a hacer. "No sé lo que voy a hacer el sábado. Tengo el esquema pero ya no tengo el paso. Estoy en el momento de disfrutar", ha apostillado.

Sobre esta nueva etapa que comienza fuera de las tablas, el artista ha explicado que va a iniciar una "nueva vida" en el mundo de la producción de espectáculos y que una de sus motivaciones es "ayudar a los artistas jóvenes" ya que considera que hay "muchísimo talento".