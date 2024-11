Juana Gallar, nueva directora del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH

ALICANTE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Juana Gallar ya es la nueva directora del Instituto de Neurociencias gestionado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), después de que el Boletín Oficial de la UMH haya publicado su designación. De esta forma, se convierte en la primera mujer en dirigir la entidad desde su creación en 1990.

Así lo ha informado la institución académica en un comunicado, en el que ha recordado que la catedrática de Fisiología de la UMH toma el relevo en la dirección del investigador Ángel Barco. Además, la investigadora Guillermina López Bendito se suma al nuevo equipo directivo como vicedirectora.

Gallar ha afirmado que "es un gran honor y una gran responsabilidad" acceder al cargo, por lo que ha agradecido "el apoyo recibido" a la presidencia del CSIC, al rectorado de la UMH y, "muy especialmente", al claustro científico del Instituto.

"TRABAJO COLABORATIVO"

La catedrática de Fisiología se ha mostrado "convencida" de la "importancia" del trabajo colaborativo y ha destacado que "confía en el gran equipo de investigadoras e investigadores que conforman el Instituto de Neurociencias". "Contaré con un equipo de dirección robusto", ha agregado Gallar.

Además de la investigadora López Bendito, pronto se incorporará como vicedirector el investigador Santiago Canals. Actualmente, el Instituto está dotado para el trabajo que realizan más de 350 investigadoras e investigadores "reconocidos a nivel internacional".

Gallar ha agregado que el "primer objetivo" de esta etapa "será conseguir nuevos espacios y hacer una adecuada distribución": "Es absolutamente necesario para conseguir atraer talento y apoyar el que ya tenemos. Apoyarlo en muchos sentidos, desde seguir incorporando infraestructuras y equipos que nos permitan seguir en la frontera del conocimiento, hasta promover un mayor nivel de diálogo interno que mejore el bienestar del personal".

TRAYECTORIA

Gallar es catedrática de Fisiología en la UMH y dirige el Grupo de Neurobiología Ocular en el Instituto de Neurociencias, del que forma parte desde su creación. Tras obtener el doctorado en la Universidad de Alicante (UA), realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigación Ocular de la Retina Foundation (Facultad de Medicina de Harvard) y fue investigadora visitante en la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) y asociada en la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia).

La experta ha dedicado más de 40 años al estudio del sistema nervioso sensorial y autónomo en funciones oculares. En concreto, ha estudiado en profundidad el dolor ocular, la fisiología y las patologías que afectan a la inervación somatosensorial ocular como el ojo seco, la inflamación ocular, el dolor neuropático postquirúrgico y las neuropatías periféricas como la diabética.

A lo largo de su carrera, Gallar ha publicado más de 75 artículos en revistas científicas de alto impacto y ha realizado 150 presentaciones en congresos internacionales. También ha contribuido con capítulos en libros de referencia en su campo y es inventora de múltiples patentes, de las que cuatro han sido licenciadas a empresas nacionales e internacionales, incluida la 'spin-off' que ella misma impulsó, TearFul SL.

Entre sus reconocimientos, destacan el título 'Gold Fellow' de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO) y la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos. La catedrática ha desempeñado varios roles de responsabilidad, como presidenta de la Comisión Nacional de Acreditación de Catedráticos y Profesores Titulares en Ciencias Biomédicas y de la Salud, como miembro del comité editorial del Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics y como vicerrectora de Ordenación Académica de la UMH.

Su "compromiso" con la ciencia incluye la formación de jóvenes investigadores, la promoción de la ciencia entre mujeres y la divulgación. Además, mantiene una labor docente constante y lidera los esfuerzos de la UMH en la Alianza Europea NeurotechEU.

Gallar mantiene una presencia activa en sociedades científicas internacionales, es tesorera de la European Vision and Eye Research (EVER) y vicepresidenta de la International Society for Eye Research (ISER). Además, ha presidido comités de premios y ha organizado numerosos congresos y simposios internacionales, ha concluido la UMH.