Lastra llama a "reventar" las calles el 8 de marzo y el 28 de abril para frenar a la extrema derecha

Publicado 03/03/2019 14:24:02 CET

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha llamado a "reventar las calles" el 8 de marzo y a "reventar" las urnas el 28 de abril en las elecciones generales para parar a la extrema derecha y para defender "una España progresista" y "feminista". "Lo que nos estamos jugando es el país que les queremos a dejar a nuestras hijas e hijos y solo puede ser un país 'muy rojo'", ha dicho.

Lastra ha acusado al PP de diluirse "como azucarillo en agua" y a Ciudadanos de ser "puro marketing" y "sin ideología" y que, ambos, se han "abrazado" a Vox para sacar al PSOE de Andalucía. Además, ha ironizado sobre si tienen un "pacto oculto" con los independentistas, después de haber votado juntos en contra de los presupuestos Generales del Estado (PGE).

Durante su intervención en el Centro Cultural Las Cigarreras durante la presentación en Alicante del candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Francesc Sanguino, Adriana Lastra ha hablado de la "herencia recibida" por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sostenido que se enfrentaron a tres crisis: Una social, una territorial y una institucional.

Sobre la primera, ha indicado que Sánchez se encontró un país donde la desigualdad "crecía" hasta ser el "más desigual de la UE", donde la gente "no podía" llenar la lista de la compra y llevaba "años" con sus capacidades adquisitivas "mermadas". Donde se hablaba de la quiebra del sistema de pensiones, donde los ancianos debían copagar las medicinas y donde había un 28% de pobreza infantil.

Frente a ello, ha recordado que se creó una Alta comisionada para abordar la pobreza infantil, se abordó el empleo digno y que salieran a la luz los falsos autónomos.

CATALUNYA

En cuanto, a la crisis territorial, Lastra ha subrayado, en siete años de gobiernos del PP, el aumento de los independentistas en Catalunya hasta suponer un 48% y ha señalado que hubo dos referéndums "ilegales" y una Declaración Unilateral de Indepencia (DUI) y "se vulneraron los derechos de la mayoría de los catalanes". Ante ello, la vicesecretaria socialista ha defendido que el PSOE "estuvo al lado del Estado" para defender "la mayoría social".

Además, en estos nueve meses de Pedro Sánchez, Lastra ha mantenido que se ha abordado la situación catalana desde la "ley y diálogo", "sentarnos en una mesa", porque "hacer política es sentarse, hablar y dialogar hasta la extenuación", porque "si no se dialoga si no se habla no se solucionan los conflictos".

"¿Si no qué queda, autoritarismo sine die?", ha planteado y ha defendido que durante estos meses se ha logrado que el Govern "vuelva a hablar" y se siente "con el resto de la comunidades". "No es fácil", ha reconocido y ha lamentado que en frente está "la crispación" y "el ruido de la derecha".

Finalmente, sobre la crisis institucional, Adriana Lastra ha sostenido que se produjo porque "de repente" el PP "robó a paladas en Madrid, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, porque solo le interesaba llevarse el botín". Una situación que provocó que la ciudadanía se alejara de la política y que "venían a forrarse" y "por eso, la moción".

Y en ese sentido ha recordado que se eliminó el 'impuesto al sol', ha tachado de "miserable" que se opusieran al aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros y ha dado las gracias a la exministra de Sanidad, la valenciana Carmen Montón, por recuperar la sanidad universal.

CIUDADANOS: "COCHE ESCOBA"

Por último, ha ironizado que PP, Cs e independentistas mantengan un "pacto soterrado y oculto" porque "impidieron" que salieran adelante los PGE "más sociales" de la democracia. Y ante ello, Pedro Sánchez, citó "a las urnas". "La gente tiene ganas de votar para defender a las mujeres, a los colectivos como LGTBi, a los mayores, la sanidad, educación y el Estado del Bienestar", ha dicho y ha precisado que estas convocatorias sí son "importantes".

En ese sentido, ha hablado de tres siglas que "significan lo mismo". De Ciudadanos, ha dicho que "siempre" han apoyado al PP, que "no tiene ideología", y hacer listas "con retales" de otros partidos: "Son el coche escoba del bipartidismo".

Además, les ha acusado de "blanquear" a la extrema derecha y ha expuesto que han sido asesinadas 984 mujeres desde 2003, 27 menores desde 2013, 11% que vivieron violencia sexual, y un 50% que dicen que han sufrido acoso: "El machismo existe y hay que combatirlo".

Al PP, le ha reprochado que sea un "torrente de mentiras y crispación" y de Vox ha recordado que su primera medida en Andalucía fue eliminar un impuesto que pagaban quienes tenían más de 1 millón de euros, así como de afirmar que las mujeres son "de tercera división", no tienen "los mismos derechos que los hombres", que cuestiona "los matrimonios igualitarios" y que llega para "convertir España en blanco y negro".

Por todo, ha apostado por "reventar las calles" el 8 de marzo porque no se va a permitir "ni un paso atrás". "El 28 de abril tenemos que pararlos y frenarlos", ha dicho y ha animado a "hombres, mujeres, jóvenes" a no dar "ni un paso atrás" para construir "un futuro" con redistribución de la riqueza, sanidad pública, educación pública de calidad y una "España verde, y feminista, progresista y socialista".