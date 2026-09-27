Laura Pérez, ganadora del Premio Eisner: "Con cada nuevo libro me siento una aprendiz"

La ilustradora valenciana Laura Pérez. - FACILITADA PENGUIN RANDOM HOUSE

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora valenciana Laura Pérez, ganadora de un Premio Eisner, asegura que con cada nuevo libro que publica se siente "como una aprendiz" y se considera una gran afortunada por poder "contar historias".

Así lo asevera la autora, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de 'El iglú' (Salamandra Graphic), una novela gráfica que ve la luz tras un proceso de unos cuatro años de trabajo junto al guionista Guillermo Corral.

Ambos autores han logrado unir sus respectivos "espacios interiores". "Compartimos muchas referencias cinematográficas, en el arte, gusto por las estampas japonesas e interés por la salud mental o la filosofía. Ha sido muy enriquecedor", enfatiza.

Óscar, en plena crisis vital, es el protagonista de la historia que narra 'El iglú'. Regresa buscando respuestas a la remota ciudad suiza en la que creció durante los años setenta. Sin embargo, las cosas ya no son lo que eran: el cambio climático ha acabado con las nevadas, las calles se han vuelto grises y él no puede evitar sentirse como un fantasma deambulando entre sus propios recuerdos.

Durante varios días, bajo el influjo misterioso de la montaña, el personaje descubrirá que solo la imaginación y el ensueño pueden devolvernos la mirada maravillada de la infancia, del mismo modo que la nieve recién caída transforma al instante la realidad en un mundo nuevo.

'El iglú' es una obra donde no solo la palabra importa, sino también, y mucho, el silencio. ¿Cómo se dibujan los silencios? A esta cuestión, Laura Pérez responde que "prestando atención a los detalles, a las pequeñas cosas y también a los escenarios, que se convierten en otros personajes". De hecho, un mismo personaje en un lugar u otro es completamente distinto, hace notar.

La ilustradora cree que muchos lectores y lectoras se sentirán identificados con el periplo interior que narra el libro, cuyo objetivo, apunta, es que "queden en paz". "Es una obra que tiene su melancolía, pero también su positividad", asegura.

El reparto de roles en este proyecto le ha permitido disfrutar, además del trazo, del color. Este libro, remarca, es "muy especial" en este aspecto, puesto que la ambientación en la Suiza de los años setenta del siglo pasado era "muy golosa porque todos tenemos en el imaginario esas escenas tipo Wes Anderson o Polaroid".

Recientemente, Laura Pérez se ha hecho, por su obra 'Nocturnos', con el prestigioso Premio Eisner en la categoría de mejor edición estadounidense de material internacional.

La artista declara que está orgullosa de haber recibido el galardón aunque asegura que es algo que no incide tanto en ella como en la gente que lee. "Me siento igual que sin tenerlo, los premios ayudan porque hay muchos libros en el mercado, muchos autores y autoras, y cuando se recibe un premio ayuda a que el público sienta curiosidad por la obra y la compre. Pero yo con cada libro me siento una aprendiz", dice.

"PODEMOS CONTAR TODO TIPO DE HISTORIAS"

Pérez se muestra también feliz por la talentosa nómina de ilustradores valencianos y resalta que el actual es "un superbuen momento" para el cómic. "Podemos contar todo tipo de historias, algo que hace veinte años no pasaba", señala.

Laura Pérez (València, 1983) ha trabajado en el ámbito de la ilustración para publicaciones y editoriales nacionales y extranjeras como el MoMa, The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair, Wacom, American Airlines, Fnac, El País y Penguin Random House, entre otras. Publica su primera novela gráfica, 'Náufragos' (Salamandra Graphic, 2016), junto al escritor Pablo Monforte, al ganar el IX Premio Fnac Salamandra Graphic. En 2022 fue nominada a los premios Emmy por los títulos de crédito de la serie de televisión 'Solo asesinatos en el edificio', de Disney+.

'Ocultos' (Astiberri, 2019) fue su primera novela gráfica en solitario, ganadora del primer Premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, el Ignotus 2020 al mejor tebeo nacional entre otras distinciones.

Por su parte, el diplomático y escritor Guillermo Corral van Damme (Portugalete, 1971) ha publicado cuentos en revistas y antologías. Es autor de un libro de historias cortas, 'Mientras crece el bosque' (La Pereza Ediciones, 2015) y junto con Paco Roca, de la novela gráfica 'El tesoro del Cisne Negro' (Astiberri, 2018), llevada a la pantalla por Alejandro Amenabar en la serie 'La Fortuna' (Movistar +).