'Les Arts és Barroc' inicia su programación con 'The Fairy Queen' de Purcell

Les Arts és Barroc' inicia su programación con 'The Fairy Queen' de Henry Purcel, dirigida por William Christie

Les Arts és Barroc' inicia su programación con 'The Fairy Queen' de Henry Purcel, dirigida por William Christie - LUCERNE FESTIVAL / PRISKA KETTERER

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inaugura su ciclo dedicado al Barroco y a la Música Antigua con 'The Fairy Queen', de Henry Purcell, con William Christie y Les Arts Florissants, este sábado 13 de enero, a las 19.00 horas.

'Les Arts és Barroc y Música Antiga' aumenta sus propuestas esta temporada con un "extenso" programa que incluye, además de la versión semiescenificada de la obra de Purcell, dos actuaciones de prestigiosas formaciones especializadas como La Ritirata y La Dispersione, un recital en la Iglesia de San Nicolás, espacio arquitectónico de referencia para este estilo en la ciudad de València, y la versión en concierto de 'Los Elementos', de Literes, a cargo de Forma Antiqva, detalla el coliseo en un comunicado.

Tras sus anteriores éxitos con Mozart y Händel, el director francés de origen estadounidense William Christie y su formación, 'ensemble' de referencia en la recuperación e interpretación de música barroca y clásica con instrumentos antiguos, se adentran en el repertorio inglés con este título inédito en la historia de Les Arts.

La Sala Principal acogerá una única representación de esta obra maestra de Purcell, que se ofrece en una nueva versión semiescenificada a cargo de Mourad Merzouki, responsable también de la coreografía, con los solistas de Le Jardin des Voix, la exigente academia de canto de Les Arts Florissants.

ELOGIOS DE LA CRÍTICA

El montaje ha recibido "los más altos elogios de la crítica, entre los que destaca el de la publicación especializada Musical America, que califica el espectáculo como 'dos horas de teatro musical únicas e inolvidables' o el New York Times, que elogia cómo la producción 'une los puntos entre Purcell y la danza urbana'".

Libremente inspirada en 'El sueño de una noche de verano', de William Shakespeare, 'The Fairy Queen' invita al espectador a sumergirse en un universo cautivador y juguetón, que mantiene intacta su capacidad de fascinación 300 años después de su creación e incluye algunas de las arias más bellas de Purcell, como la conmovedora 'O let me weep' y la animada 'Thrice happy lovers'.

El reparto de la obra está integrado por solistas de Le Jardin des Voix, la academia de canto para jóvenes artistas de Les Arts Florissants, que dirigen William Christie y Paul Agnew: Paulina Francisco, Georgia Burashko, Rebecca Leggett, Juliette Mey, Ilja Aksionov, Rodrigo Carreto, Hugo Herman-Wilson y Benjamin Schilperoort. Ocho solistas que se turnarán para encarnar a todos los personajes de la obra, junto a bailarines contemporáneos de la Compagnie Käfig y músicos de la orquesta de Les Arts Florissants.

Les Arts recuerda que todavía se pueden adquirir las últimas localidades para 'The Fairy Queen', disponibles en los canales de venta habituales del teatro.

En el mes de abril comienza la tercera edición de 'Les Arts és Barroc i Música Antiga', una coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) para la recuperación, puesta en valor y divulgación de la música histórica a través de los principales referentes del panorama nacional.

La Ritirata, bajo la dirección de su fundador Josetxu Obregón, inaugurará el ciclo de conciertos el 10 de abril en el Teatre Martín i Soler con el famoso oratorio de Alessandro Scarlatti 'Il giardino di rose', con las voces de Núria Rial, Jone Martínez, Luciana Mancini, Víctor Sordo y José Coca Loza.

'CAPILLA SIXTINA VALENCIANA'

Dos días después, el 12 de abril, Carlos Mena protagoniza un recital en el marco incomparable de la Iglesia de San Nicolás, la llamada 'Capilla Sixtina valenciana'. Acompañado por el vihuelista Miguel Minguillón, presenta el programa 'Per voi ardo', que incluye obras de Enríquez de Valderrábano, Juan del Encina, Alonso Mudarra, Miguel de Fuenllana, Luis de Narváez y Diego Pisador.

Por otra parte, la programación regresa al Teatre Martín i Soler el día 17 de ese mismo mes, con el grupo Forma Antiqva y la ópera en concierto 'Los Elementos' de Antonio Literes. El clavecinista Aarón Zapico, uno de los fundadores de la formación, dirige esta obra de marcado estilo italiano, que fue estrenada en el año 1705 en Madrid.

Finalmente, el 24 de abril la agrupación valenciana La Dispersione y la soprano Erika Escribá clausuran el ciclo con una velada dedicada a José de Nebra y Antonio Literes, en la que también se podrán escuchar obras de los valencianos Cristóbal Galán y José Pradas.