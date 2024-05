Les Arts suma 10 títulos en 'Redemptio', la "fascinante" nueva temporada que explora la diversidad de la ópera

Vuelven Verdi, Wagner y Donizetti y mantiene su apuesta por otros géneros, de José Mercé, Sara Baras a La Habitación Roja y la "emblemática" 'La Verbena de la Paloma',

Les Arts suma diez nuevos títulos a su repertorio lírico en 'Redemptio', su decimonovena temporada en la que presenta una propuesta "ambiciosa y apasionante" que explorará la diversidad de la ópera a lo largo de 417 años de historia.

Además, la institución cultural continúa con su voluntad de acercar al público géneros diversos, desde la zarzuela, con la "emblemática" 'La Verbena de la Paloma', que se presentará por primera vez en el coliseo; al pop de los valencianos La Habitación Roja, el flamenco de José Mercé, el ciclo de otras músicas con Marisa Monte o el baile de Sara Baras y la gran estrella internacional Anna Netrebko.

La secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, el presidente del Patronato de Les Arts, Pablo Font de Mora, y su director artístico, Jesús Iglesias Noriega, han presentado este lunes la nueva temporada 2024-2025 del coliseo que, bajo el título 'Redemptio, Ánima de Llum' contará con 11 espectáculos de ópera y zarzuela, entre ellas dos producciones propias y vuelven Verdi con 'Il trovatore", y Wagner con 'El holandés errante' y Donizetti con 'Roberto Deveraux'.

Asimismo, se exhibirán cinco propuestas de danza, siete potentes programas sinfónicos, cinco veladas de Lied, tres conciertos de los más grandes divos, cinco sesiones de Barroco, cinco representantes de la música valenciana más actual, y seis noches con el mejor flamenco.

Un cartel "intrépido y fascinante", para la secretaria autonómica de Cultura, que "consolida a València como una de ellas principales capitales operísticas con la más ambiciosa apuesta hasta la fecha". "No vamos a defraudar", ha recalcado.

Por su parte, el director artístico, Jesús Iglesias Noriega, ha resaltado que aguardan "estimulantes propuestas y nuevos desafíos" tanto para los ya aficionados como para el público que viene por primera vez a disfrutar de "una experiencia musical fascinante" en una nueva temporada en la que la prioridad es que siga primando "la máxima calidad artística".

Iglesias Noriega ha comentado que están ya trabajando en la continuidad de James Gaffigan como director titular Les Arts, cuyo contrato expira la próxima temporada: "Llevamos un par de meses en conversaciones, valorando nuestro y su trabajo y analizando las disponibilidades, porque no se puede dejar para el último momento".

"INFRAFINANCIÓN DE LES ARTS"

Asimismo, el presidente del Patronato de Les Arts, Pablo Font de Mora, ha agradecido al Ministerio de Cultura su aportación de 2,5 millones, pero ha recriminado que se trata de "una infrafinanciación" respecto a los 12,7 millones que recibe el teatro Real o los 10,83 del Liceo. Para acabar con "esta discriminación recurrente", y en atención a la actividad que cada auditorio genera, Les Arts debería percibir una subvención de 5 o 6 millones para ser "justa". "Somos la tercer ciudad de España", ha recalcado.

En ese sentido, Añó ha señalado que ya ha mantenido una reunión en Madrid y ha anunciado que hablarán con todos los grupos para aprobar una iniciativa en la que se pida en Les Corts y en el Congreso que València "tenga el tratamiento cultural" y al respecto ha confiado en llegar a un consenso porque que "la Cultura no nos puede dividir, nos debe unir".

Asimismo, Font de Mora ha presentado los datos de esta temporada: 162.427 espectadores en los eventos propios de Les Arts --se han programado 134--, con una ocupación media del 85% a las que hay que añadir las más de 200.000 personas que han acudido a actividades privadas. Ello supone unas cifras de público "similares" a temporadas anteriores a pesar de la reapertura del Palau de la Música y que aun están pendientes 'La flauta mágica' de Mozart o la 'Novena' de Beethoven.

ÓPERA Y ZARZUELA EN LES ARTS

Les Arts és Òpera incluye esta temporada once títulos que representan a la práctica totalidad de periodos y estilos operísticos entrelazados por el leit motiv de 'Redemptio'. Así, en 'Manon' o 'Il trovatore', la pérdida de la vida terrenal implica la culminación de una ambición particular, o la expiación de una vida culposa. La redención por la muerte está también presente en 'The Golden Stool', 'Der fliegende Holländer' o 'Dialogues des Carmélites'.

Orfeo redime su impaciencia perdiendo a Eurídice y Bajazet (en 'Tamerlano'), paga su ambición con su muerte y regala con ella la libertad de su hija. Isabel I (en 'Roberto Devereux') se redime en vida aceptando sus desgracias en favor de su Imperio y los protagonistas de 'L'heure espagnole' y 'Gianni Schicchi' expían cómicamente ante el público sus excesos, engaños y codicias. Caso particular es 'Cabaré Pierrot', programa doble con 'Ein Lichtstrahl' y 'Pierrot lunaire', espectáculo entre lo jocoso del primero y la mística vanguardia de Schoenberg, que señala a una trágica redención de Occidente.

En plena sintonía redentora, 'Les Arts és Sarsuela' trae la refrescante 'La verbena de la Paloma', donde la redención de los pecados populares parece no exculparse del todo en un sainete lírico abierto siempre a nuevas posibilidades finales. Lisette Oropesa, Marina Monzó, Charles Castronovo, Piero Pretti, Ekaterina Semenchuk, Artur Rucinski, Elena Stikhina, Nicholas Brownlee, Franz-Josef Selig, Stanislas de Barbeyrac, Eve-Maud Hubeaux, Iván Ayón Rivas, Doris Soffel, Ambrogio Maestri, Eleonora Buratto, Silvia Tro Santafé e Ismael Jordi son algunas de las voces que comparecerán esta temporada de ópera.

En el podio, junto con James Gaffigan, expertos maestros lideran las propuestas, con Maurizio Benini, Leonardo García Alarcón, Riccardo Minasi, René Jacobs, Michele Spotti y Francesco Lanzillotta, que tendrán su réplica en la escena con respetados creadores: Willy Decker, Robert Carsen, Àlex Ollé Vincent Huguet, Moshe Leiser & Patrice Caurier, y Jetske Mijnssen. Para la zarzuela regresa un especialista como José Miguel Pérez Sierra con Nuria Castejón en la escena.

DANZA, MÚSICA SINFÓNICA Y OTROS ESPECTÁCULOS

En el capítulo sinfónico, las batutas más apreciadas regresan con exuberantes programas con el gran repertorio romántico y tardo-romántico como emblema: Sir Mark Elder, Gustavo Gimeno, Antonello Manacorda, Thomas Hengelbrock y James Gaffigan, titular de la OCV. Por su parte, Les Arts és Dansa acoge cinco espectáculos con lo más selecto del ballet clásico, la danza contemporánea y el flamenco de la mano de Lucía Lacarra, Sara Baras, Asun Noales, María Pagés y los Ballets de Monte-Carlo.

El ciclo de Lied contará con los debuts de Asmik Grigorian y Michael Volle, además de los reencuentros con Simon Keenlyside, Joyce DiDonato y Michael Fabiano, en su presentación liederística. Mientras que 'Les Arts és Grans Veus' acogerá la primera actuación en València de la diva por excelencia, Anna Netrebko, como emblema de un cartel con Juan Diego Flórez, Piotr Beczala y Sondra Radvanosky.

Por su parte, 'Les Arts és Barroc i Música Antiga', deslumbra con un insuperable triplete con René Jacobs, William Christie y Leonardo García Alarcón, en un ciclo que, gracias a la colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, congregará, además, a los más respetados españoles en este repertorio: Los Elementos, de Alberto Miguélez Rouco, la soprano Núria Rial, el sopranista Samuel Mariño y los valencianos Mediterrània Consort.

Tampoco faltarán las diferentes manifestaciones de la voz, con genios como José Mercé, Israel Fernández, Mayte Martín, Antonio Reyes y Jesús Méndez, El Pele y Reyes Carrasco en el flamenco, así como Marisa Monte en la música brasileña. Mientras que el tejido musical valenciano estará representado por La Habitación Roja, Doña Manteca, La Plata, Novembre Elèctric y Andreu Valor.