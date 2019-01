Les Corts dan luz verde a una iniciativa que rechaza acuerdos con partidos que reduzcan la protección a la mujer

Actualizado 30/01/2019 16:40:36 CET

Cs se ausenta de la votación y anuncia un recurso ante el TSJCV por no votarse una enmienda que había presentado

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado, con la ausencia de Cs en la votación, una iniciativa en defensa de las bases ideológicas del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista que expresa el rechazo a "cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista" y, en este sentido, rechaza "la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de dichas medidas".

Cs había presentado dos enmiendas técnicas para modificar el texto

--para cambiar el concepto de 'terrorismo machista' por 'violencia machista' y para apuntar que los pactos no sean con "formaciones no firmantes a favor del Pacto de Estado contra la violencia de género"-- pero que no se han debatido en la sesión porque, según ha explicado el presidente de Les Corts, Enric Morera, se han presentado fuera de plazo.

Ante esta situación, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y se ha ausentado de la votación porque "no querían forman parte de esa farsa".

En concreto, la proposición no de ley, impulsada por el PSPV, acuerda que Les Corts refuercen y sigan poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, rubricado por todas las fuerzas políticas el 18 de septiembre de 2017, con el objetivo de "combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y valenciana, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer".

Además, en el texto del parlamento autonómico "manifiestan su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declaran la tolerancia cero con los maltratadores" y "expresan su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.

En este sentido, rechazan "la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar esta lacra social".