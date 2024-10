Les Corts no tramitarán la ILP que pedía "la independencia del País Valencià" al "exceder competencias"

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Les Corts ha decidido no admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la entidad Solidaritat Catalana per la Independència para reconocer "el derecho de autodeterminación del País Valencià como expresión de la voluntad democrática y libre de su pueblo".

Según ha anunciado la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, esta decisión se basa en un informe de los letrados de la cámara que concluye que la ILP "simple y llanamente excede las competencias de lo que se puede pedir a una iniciativa legislativa popular".

"Ahí se está pidiendo modificar la soberanía nacional, cuando la soberanía nacional reside en el pueblo español y, por tanto, unas Cortes autonómicas no pueden modificar esa soberanía nacional", ha manifestado Massó (Vox) en declaraciones a los medios tras la reunión de la Mesa.

A partir de ahora, la presidenta de Les Corts ha explicado que "se para la iniciativa legislativa" y "los promotores pueden recurrir, están en su derecho". Además, ha precisado que aún no se había iniciado la recogida de firmas de esta ILP porque primero tiene que admitirla a trámite la Mesa.

Preguntada por si problema está en la nomenclatura de País Valencià, ha remarcado que la ILP "entra en competencias que las Cortes no pueden regular". "Las Cortes autonómicas no pueden regular la soberanía nacional, no pueden regular el ordenamiento territorial; por lo tanto, no es competencia de estas Cortes", ha abundado.

"De hecho, en la ley que regula las iniciativas legislativas populares está claramente detallado qué es lo que no puede ser objeto de una iniciativa legislativa popular, y entre ellos está todo aquello que no es competencia de las Cortes valencianas", ha reiterado.

La presidenta ha querido destacar que "aquí vemos la diferencia entre una cámara presidida en este caso por partidos constitucionalistas, presidida por Vox, y lo que ha sucedido en otras cámaras en las que se han tramitado iniciativas legislativas exactamente iguales pese al criterio en contra del Tribunal Constitucional y de los letrados de la cámara".

En esta línea, como ya declaró hace dos semanas, ha subrayado: "Mientras yo esté presidiendo estas Cortes, desde luego no se va a votar la independencia de ninguna parte del territorio nacional". "Desde luego, yo estaba convencida de que eso no se podía votar en las Cortes valencianas y el informe de los letrados me ha dado la razón", se ha congratulado.

"INTRÍNSECAMENTE LIGADA A LOS PAÏSOS CATALANS"

La ILP, registrada el pasado 3 de octubre en Les Corts, argumenta que el "País Valencià ha forjado su identidad nacional a lo largo de los siglos" y subraya que su historia "está intrínsecamente ligada a la de los otros territorios que conforman los 'Països Catalans', en una relación de fraternidad, intercambio y solidaridad". "Las tierras valencianas, junto a las del Principado de Cataluña y las Islas Baleares, han compartido luchas comunes, creando vínculos nacionales entre sus habitantes", afirma.

Además, señala que el valenciano, "como parte integrante de la lengua catalana, ha sido testigo de la riqueza y la diversidad de la nación común, constituyendo un elemento fundamental de cohesión e identidad para todos sus hablantes", y expone que la "intercomprensión entre las diversas variantes de la lengua catalana ha sido siempre una realidad, contribuyendo a la unidad cultural y lingüística de este espacio compartido".

Sin embargo, lamenta que la "pertenencia del País Valencià al Estado español le ha llevado a una profunda crisis moral, cultural, económica, institucional y de identidad" y advierte de que el autonomismo "condena el país a la extinción". "La relación con España no es fruto de un pacto entre iguales sino de una situación de dominación por la fuerza", censura.

En este punto, avisa: "Ante una España decidida, como siempre, a uniformizar y asimilar otras naciones, cualquier tentativa federal, de recuperación estatutaria, o de concierto económico representa una fantasía irrealizable, una aventura irresponsable porque depende de la voluntad de los españoles". Por todo ello, considera que "solo la autodeterminación es viable, porque depende exclusivamente de la voluntad mayoritaria del pueblo valenciano".

Y añade: "Solo queda la sumisión al acto de fuerza español y resignarse a ser una mera región española o, por otra, acogerse a la legalidad internacional para invocar el derecho de autodeterminación".

La proposición de ley insta a Les Corts a reconocer "el derecho de autodeterminación como un derecho inalienable de los pueblos" y a utilizar "todos los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para que el pueblo valenciano pueda ejercer el derecho a determinar libremente su futuro".

Además, en su articulado, propone que la cámara autonómica reconozca asimismo "la legitimidad y el resultado del referéndum del 1 de octubre de 2017 celebrado en el Principado de Catalunya y, con el objetivo de constituir la República Catalana como estado independiente, la Declaración de Independencia del 27 de octubre".