L'Horta Teatre reflexiona en el Micalet sobre los cambios generacionales con una "ácida" 'Família Normal'

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Micalet de València pone en escena, desde el 15 hasta el 31 de enero, el espectaculo Família Normal, la última producción de la compañía L'Horta Teatre que está escrita por la dramaturga castellonense Núria Vizcarro y dirigida por Pau Pons. En la pieza hay una reflexión sobre los cambios generacionales a través de unos diálogos "ácidos, rápidos e hilarantes", pero también "tiernos".

Las actrices Verònica Andrés, Rosanna Espinós y Laura Pellicer son las encargadas de interpretar sobre el escenario esta comedia, que "habla sobre la tolerancia y la aceptación de los cambios generacionales en el seno del núcleo familiar, y de cómo los más jóvenes son herederos y responsables de una tradición que sienten que tienen que mantener".

En un plano más metafórico, según sus responsables, la pieza trata también de poner en valor, desde una perspectiva actual, "la herencia más genuina de una sociedad, la valenciana, que ha sido vendida al turismo, a las grandes superficies y a la gentrificación durante las últimas décadas".

Tres generaciones de una familia atrapadas en los trastos viejos de una casa de pueblo. Un padre que pervive en las tacitas de café, una madre que no acaba de irse, unas hermanas que no se entienden, y una hija que no encuentra su camino y una hija que no encuentra su camino.

De este modo, 'Família Normal' presenta a tres mujeres de dos generaciones distintas --la madre, la hija y la tía--, y con formas diversas de ver la vida, se enfrentan a su pasado y a su futuro a través de los objetos y los recuerdos que habitan la casa familiar, que ahora tienen que vender. La perspectiva de perder el único legado familiar que les queda sirve como hilo conductor de esta comedia en la que unos personajes excesivos, pero muy humanos, protagonizan situaciones imprevisibles, hilarantes y a la vez tiernas.

Esta es la primera pieza teatral para adultos que dirige en solitario Pau Pons para la compañía valenciana. "Existe cierta conexión entre Familia Normal y Horta, mi anterior producción para L'Horta Teatre", explica la directora y dramaturga valenciana.

"En las dos existe la voluntad de hablar del espacio de la memoria y de nuestra propia tradición como valencianos. Partimos de objetos y detalles locales (una pieza tradicional de cerámica colgando de la pared o una casa de planta baja en un pueblo) para hablar en términos universales sobre la identidad de las personas y su sentimiento de pertenencia a un lugar, y sobre cómo la globalización y el modo de vida superficial y rápido que llevamos nos aleja de nuestra memoria colectiva sin darnos cuenta. Horta trataba este tema desde el punto de vista de los niños, utilizando canciones y oficios valencianos de toda la vida", añade.

"En 'Família Normal' --prosigue-- nos dirigimos al público adulto con el humor como vehículo, y es una vieja casa la que representa la memoria. En una primera lectura, la obra refleja conflictos generacionales y personales entre los personajes. Pero, a un nivel más profundo, la pregunta que surge es cómo podemos reconciliar la evolución de la humanidad con la preservación de nuestra memoria como pueblo".

JUEGOS DEL LENGUAJE

Los juegos del lenguaje y la utilización de expresiones coloquiales por parte de los personajes son una de las claves sobre las que se construyen las hilarantes situaciones de esta comedia.

"Para mí Família Normal ha sido un reto como dramaturga, se trataba de escribir una comedia que reflejara tanto los conflictos generacionales, como familiares y al mismo tiempo que hablara de una familia concreta que podrían ser todas, se me planteaba como una propuesta de creación propia que también tenía mucho de ejercicio de estilo en la forma de hacer y de decir", comenta, por su parte, Núria Vizcarro.

"Hemos buscado las diferentes maneras de hablar de cada uno de los personajes, el registro y vocabulario propio de cada una de las generaciones y tipos de mujer, pero no solo cómo hablan, sino de qué hablan. Trabajar con Pau Pons y con todo el equipo también ha sido un regalo; hemos ido construyendo la historia, tejiendo estos personajes y articulando sus peculiaridades, desde los momentos iniciales de creación delante del ordenador hasta los ensayos, adaptando y ajustando cada palabra para cada actriz", concluye.