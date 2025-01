La limpieza y el mantenimiento del barranco del Poyo "no ha tenido influencia" en su desbordamiento, según un experto

Advierte de la "falsa sensación de seguridad" de las infraestructuras hidráulicas: "No nos van a garantizar jamás el riesgo cero"

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de l'Albufera de València, el investigador Carlos Sanchis, ha asegurado que la limpieza y el mantenimiento del barranco del Poyo "no ha tenido influencia" en su desbordamiento por la dana del pasado 29 de octubre y en las consecuencias de este en el lago. "Con 3.500 metros cúbicos por segundo, la vegetación se queda en nada, en este evento y cauce concreto no creo que haya tenido ningún efecto", ha expuesto.

En su comparecencia durante la segunda sesión de la comisión del Ayuntamiento de València para la recuperación de las zonas afectadas por la dana en su término municipal, Sanchis ha analizado las consecuencias de la riada en el parque natural y el estado del mismo dos meses y medio después. También ha aportado posibles soluciones "a nivel social".

"Se ha fallado en todos estos elementos, no ha habido las suficientes infraestructuras hidráulicas, han fallado los sistemas de alerta de emergencia, no ha habido un urbanismo capaz de responder durante las últimas décadas a este tipo de situaciones y, sobre todo, hay una ausencia total de educación en la población respecto a estas cosas", ha advertido.

En esta línea, el experto ha incidido en el riesgo de trabajar "solo" sobre una de estas orientaciones: "Estaremos dejando cojo el sistema y dejando una silla de tres patas". Para evitarlo, ha apostado por respuestas de urbanismo "adecuadas" y ha avisado de que las infraestructuras hidráulicas dan una "falsa sensación de seguridad" a las áreas urbanas. "Si no disponemos de sistemas de alerta y emergencia, no nos van a garantizar jamás el riesgo cero, hay que tener a la población preparada", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha lamentado la "falta terrible" de educación ante este tipo de catástrofes en "buena parte de la población". "Si no trabajamos en las cuatro líneas, no vamos a poder aminorar los riesgos que se vienen encima", ha advertido.

AUSENCIA DE COORDINACIÓN

Sobre esta cuestión, ha hecho hincapié en la necesidad de actuar "transversalmente" sobre las "cuatro patas" de educación, alerta y emergencia, urbanismo e infraestructuras, y de adoptar las soluciones "a escala metropolitana". Al respecto, ha manifestado no entender la ausencia de una coordinación a este nivel. "Los técnicos que estamos trabajando en los distintos ámbitos percibimos muchas veces desde fuera que esta coordinación en estos momentos no está siendo suficiente y está siendo muy difícil", ha asegurado.

En términos ambientales, ha apuntado que el agua que ha desembocado en el lago ha sido "de buena calidad, con un sedimento limpio", aunque ha reconocido que sí que han podido llegar algunos residuos. Mientras, en la zona norte, lo que ha "barrido" la Pista de Silla se ha acumulado principalmente en los campos de Massanassa junto al barranco de Torrent, en una zona donde hay "abundantes residuos sólidos".

RETIRADA DE RESIDUOS

Sobre esta cuestión, ha mostrado preocupación sobre los farmacológicos, cosméticos y otros "tóxicos y peligrosos" como pellets y microplásticos que se han acumulado y ha urgido a retirarlos lo antes posible porque en este momento todavía "estamos a tiempo de sacarlos" antes de que "se rompan". En caso de que esto ocurra, ha advertido de que "pasarán al suelo, a la fauna o a la flora". "Esa actuación es muy urgente", ha incidido.

En resumen, ha apostado por "retirar todo lo que sea tóxico, peligroso y que no sea natural", mientras que ha apostado por "valorar en qué zonas se puedan quedar" los residuos naturales para que se descompongan y, con ello, desarrollar "un proceso natural de regeneración".

Paralelamente, ha reconocido haberse "sorprendido" con la rapidez con la que se ha trabajado para recuperar el funcionamiento de las depuradoras dañadas por la dana, lo que ha permitido "minimizar el impacto" en el lago, aunque "todavía hay estrangulamientos que solucionar".

ACTUACIONES "DE EMERGENCIA"

Respecto a las actuaciones, ha mencionado el "problema administrativo" de los presupuestos de emergencia al "no permitir" solucionar intervenciones que en un futuro eviten que se "vuelvan a producir" las mismas situaciones que en esta riada. "No se permite financiar cosas que sería necesario hacerlas para no tener que hacerlas otra vez en el futuro", ha lamentado.

Además, ha enumerado una serie de "acciones de emergencia" como retirar los residuos, aguas fecales y fangos depositados en el barranco fuera del parque natural para evitar que cuando vuelva a circular el agua sean "arrastrados al interior" del lago y ha apostado por replicar esta intervención en las acequias y marjales.

También ha incidido en la urgencia de restituir las motas porque, en el momento en que se vacíen los campos de arroz para iniciar la campaña, existirá "una presión desde el otro lado que romperá la mota, inundará los campos e impedirá el cultivo". Al respecto, ha apuntado que aquellas motas que tenían una cubierta vegetal y que estaban "en mayor estado natural" han resistido "mucho mejor" que las que estaban "peladas, limpias o desprovistas de vegetación".

RENATURALIZACIÓN, BATIMETRÍA Y VERTIDOS

Por ello, ha apostado por impulsar una renaturalización de las motas, dado que es "la forma en la que se ofrece una mayor recuperación y resistencia a lo largo del tiempo y ante futuros episodios de inundación". Asimismo, ha considerado "imprescindible" dragar las zonas donde se practicaba la pesca y "ahora el sedimento lo impida", mientras que, por el contrario, ha asegurado que "no es recomendable actuar" en las zonas próximas a las motas donde no existan estas condiciones.

Por último, ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar una batimetría del lago para poder abordar los procesos de regeneración y caracterizar "cómo ha cambiado el humedal en los últimos 20 años", así como comprobar el efecto de la "llegada súbita de sedimento" a consecuencia de la riada.

También ha mencionado la importancia de mantener los sistemas de control de calidad de agua y fangos, restituir y poner en marcha los tanques de tormenta y ha deseado que vea la luz la revisión y renovación del colector oeste para evitar que las aguas fecales entren directamente a l'Albufera.

"Estas cosas no se entiende que todavía estén sucediendo, convendría actualizarlo porque la dana ha afectado a estos sistemas y pueden estar produciéndose vertidos de los que no teníamos constancia", ha lamentado.

"LA VEGETACIÓN SE QUEDA EN NADA"

Por otro lado, preguntado sobre si la limpieza y el mantenimiento del barranco del Poyo hubiera evitado en gran medida el "desastre ecológico" sufrido por l'Albufera, el presidente de la Junta Rectora del parque natural ha asegurado que en el caso de esta riada esta situación "no ha tenido influencia" en el desbordamiento del mismo. "Con 3.500 m3 por segundo la vegetación se queda en nada", ha expuesto.

En cuanto a las necesidades presupuestarias para la recuperación del lago, ha asegurado que el coste "es imposible determinarlo ahora" y ha señalado que la captación de fondos europeos y nacionales "sería para las acciones a largo plazo".