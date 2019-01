Llega a Movistar+ 'El Embarcadero', un "funambulismo de emociones" que aborda el poliamor "sin prejucios"

Publicado 15/01/2019 14:43:05 CET

La serie 'El Embarcadero', el nuevo proyecto del equipo de 'La casa de papel' rodado en València y en el entorno de l'Albufera, llegará este viernes a Movistar+ para hacer un ejercicio de "funambulismo de emociones" en el que se aborde, "sin culpas" ni "prejuicios", el poliamor y, paralelamente, la unión entre dos mujeres que han compartido pareja y ahora se enfrentan juntas a su pérdida. Una ficción "sin artificios" pero de montaje "muy novedoso" que se pregunta, "si el amor es genuino, ¿por qué hay que elegir?".

Así lo han explicado este martes en el Marina Beach Club de València sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez; su trío de protagonistas, Álvaro Morte ('El Profesor' de 'La casa de papel'), Verónica Sánchez e Irene Arcos; el director de producción original de Movistar+, Domingo Corral, y la directora de Atresmedia Studios, Sonia Martínez. Estas dos productoras han unido fuerzas para, junto a Vancouver, llevar esta ficción a los arrozales de l'Albufera.

'El Embarcadero' toma el 'thriller' como "percha", pero su "gran misterio" es "qué le pasa emocionalmente" a sus protagonistas y "cómo fue su proceso", ha explicado Esther Martínez. Ambientada en la actualidad, sus ochos capítulos relatan la historia de Alejandra (Verónica Sánchez) y Verónica (Irene Arcos), cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte de Óscar (Álvaro Morte), el hombre con el que compartían, por separado, su vida.

"El prejuicio hacia quien engaña a su pareja es universal", ha lamentado su creadora, quien admite que, por ello, resulta "muy complicado" escribir una historia en la que el espectador no rechace al personaje de Óscar por su poligamia. "Imagínate que tienes dos hijos y te hacen elegir. Si el amor es genuino, ¿qué decisión debes tomar? ¿Y por qué hay que elegir, no es una cosa cultural? ¿No se puede amar a dos personas?", ha planteado.

En este sentido, Álex Pina ha resaltado la vocación de que "no haya culpables ni prejuicios" y que el "foco moral no esté puesto donde se pone habitualmente". Los tres personajes principales --el infiel, la esposa engañada y la amante-- están "muy prejuzgados" por "nuestro código judeocristiano de carga peyorativa", ha aseverado, antes de avanzar que 'El Embarcadero' se propone "borrar esa carga".

También ha puesto el foco en lo "transgresor" del "tándem de amante y viuda" que se forma, una unión que "mejora la vida de las dos mujeres", como en el caso de Alejandra, que "adquiere una mayor dimensión en su vida" a raíz de conocer al otro amor de su marido. "Hacemos un funambulismo con las emociones", ha asegurado.

"Toda la tensión viene porque estás cautivo emocionalmente en un proceso de transformación" que incide en las "preguntas sobre la vida", en el amor, en la muerte o en la maternidad, ha apuntado Pina. El producto final ofrece una "reflexión": "Se pueden asumir más cosas en el terreno afectivo".

"EN ESTE PAÍS PODEMOS CONTAR HISTORIAS ARRIESGADAS"

En este sentido, para Álvaro Morte, "algo importante en las series es que no nos dejen tranquilos". "Me entusiasma experimentar en mis propias carnes que en este país podemos contar historias arriesgadas", ha manifestado, al tiempo que ha invitado a que el espectador, después de cada capítulo, se tome un tiempo para la reflexión, porque esta ficción "te hace tambalearte". Su personaje, Óscar, "no solo se enamora de otra mujer" a espaldas de su esposa, sino que "se enamora de otra vida y de otra atmósfera".

Sobre este punto, Álex Pina ha remarcado que se trata de una "serie de contrastes", que juega con la dualidad entre los personajes y los escenarios. Por un lado está Alejandra, una mujer de vida ordenada que se mueve en una València de "atmósfera domesticada", y por otro lado Verónica, un "personaje absolutamente libre" que habita el "paisaje casi salvaje" se l'Albufera, un lugar "magnético" donde se puede hacer "memoria de los veranos de nuestras vidas".

PERSONAJES FEMENINOS "COMPLEJOS"

Además, según ha destacado Esther Martínez, la pretensión del equipo artístico era también "hacer una serie de mujeres", en cuanto al peso narrativo de los personajes femeninos, aunque al mismo tiempo se "plantean preguntas del ser humano en general", el "lado salvaje que tiene todo individuo" y "sus pasiones ocultas".

En la misma línea se ha pronunciado la actriz Irene Arcos, que ha celebrado que "por primera vez estamos viendo en España personajes femeninos tan complejos", "mujeres de 360 grados, con sus luces y sus sombras" y que emprenden un viaje "hacia la luz partiendo de lugares de dolor". "A Verónica la soñé antes de poder hacerla, tiene muchas aristas", ha subrayado, antes de admitir que este personaje le ha llevado a hacerse preguntas sobre su identidad.

Por su parte, la intérprete Verónica Sánchez ha resaltado que su personaje, Alejandra, es "novedosa" porque, a pesar de ser la "viuda engañada", "lucha por no minimizar a Óscar" y comprender que el hecho de que "haya sido infiel no desbarata doce años de matrimonio.

MONTAJE "MUY NOVEDOSO"

Además, ha explicado que en 'El Embarcadero' "la cámara nunca está subida a un trípode". "Siempre sube sobre nosotros" y "ahí no puedes mentir", ha detallado, antes de asegurar que "Vancouver ha reinventado la televisión y ficción de este país".

En este sentido, sobre el trabajo visual, Esther Martínez ha destacado que querían una serie "muy estética" y hacer de l'Albufera un "marco hipnótico". Tiene un "montaje muy novedoso" y el equipo técnico "ha investigado en lugares muy a la vanguardia", de forma que con su labor capturen "las emociones no habladas".

Por todo lo anterior, desde Atresmedia Studios, Sonia Martínez ha admitido que 'El Embarcadero' ha sido una serie "difícil en su creación, concepción, producción e interpretación", con un trabajo actoral en el que los tres protagonistas dan un "doble salto mortal sin red". Por la parte de Movistar+, Domingo Corral ha destacado: "Siempre buscamos que se cuenten cosas de una manera distinta".