'La llengua no es toca': ACPV se concentra contra la política lingüística del Consell por "atentar contra el valenciano"

Insta a Sánchez a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Libertad Educativa para suspender su vigencia

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha denunciado este jueves las políticas lingüísticas de Consell del 'president', Carlos Mazón, puesto que, a su juicio, "atentan contra el uso y la promoción del valenciano, una lengua oficial que no solo tiene que estar protegida sino también impulsada". "Queremos reivindicar los derechos lingüísticos de los valencianos", han reclamado.

La protesta, convocada por el Día Europeo de las Lenguas, ha empezado sobre las 11.00 horas en la plaza Viriato de València. Los participantes han portado una pancarta blanca con el lema de 'La llengua no es toca', así como camisetas verdes con la misma reivindicación. Asimismo, han coreado lemas como 'No a la Llei Rovira' --en alusión a la nueva Ley de libertad educativa valenciana--, 'Tira tira tira, no a la llei Rovira' o 'La llengua no es toca'.

La presidenta de ACPV, Anna Oliver, en declaraciones a medios, ha reivindicado que este último es "un mensaje directo que mandamos al gobierno valenciano y que todas las entidades que han secundado la concentración hemos hecho nuestro", ha continuado.

"El valenciano es la lengua oficial y tiene que estar no solo protegida, sino impulsada, desde las instituciones, los poderes públicos y políticos porque es una lengua minorizada", ha exigido, y ha criticado que las políticas del Consell "intentan dificultar su conocimiento, estudio y uso".

Preguntada por las iniciativas y manifestaciones que ha habido respecto a esta ley, ha señalado que desde Acció Cultural del País Valencià "se han hecho sus propias acciones, aunque siempre intentan trabajar en red con otras entidades" porque "lo importante es hacer fuerza y trabajar unidos".

"A FAVOR DE LA LENGUA"

"Trabajamos por un objetivo común y que todos compartimos, crear una política a favor de la lengua, que sea positiva y preservar el trabajo que se hecho por años para conseguir que los derechos lingüísticos de los valencianos sean reconocidos y, además, protegidos", ha apuntado.

Asimismo, ha denunciado que "no puede ser que en el Día Europeo de las Lenguas, se haga actos por los idiomas, en los que se habla de acciones a favor de las lenguas, cuando se tiene un gobierno que la única ley que ha promulgado va en contra del valenciano". "Su obligación --la del Consell-- es proteger, facilitar y fomentar su uso", ha recalcado.

Preguntada por la intención de Compromís de presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Libertad Educativa ante el Tribunal Constitucional (TC), ha señalado que "ya lo han felicitado públicamente por su iniciativa". "Teníamos la noticia de que llevaban meses preparándolo y para nosotros este recurso es muy importante", ha asegurado.

"ACPV se había dirigido como entidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no se limite solamente a esta comisión bilateral, porque es absolutamente ineficiente", en referencia a que el Gobierno central ha manifestado discrepancias sobre diversos aspectos de la ley y a que se ha acordado iniciar las negociaciones correspondientes, mediante una Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

"Si no quiere hacer caso a las entidades que llevan una larga trayectoria en la defensa de le lengua, que haga caso a la comisión de expertos de la Carta Europa de las Lenguas Minorizadas que tacha la nueva ley educativa de muy peligrosa para la superviviencia del valenciano", ha añadido.

Por ello, ha instado a Sánchez a "dejar una negociación estéril con un gobierno que es refractario a la lengua" y "a presentar el recurso de inconstitucionalidad, como Compromís, porque el recurso del presidente suspendel a vigencia de la ley y eso es muy importante para poder trabajar a favor de la lengua".