Llorca afea al PSPV que intente "judicializarlo todo" por su denuncia ante Fiscalía por la circular sobre regularización

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la firma de un acuerdo de cooperación para transformar el parque de depuradoras de la provincia, en La Beneficència, a 13 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado que el PSPV intente "judicializarlo todo" ante la denuncia que los socialistas han presentado este miércoles en Fiscalía por una circular de la Conselleria de Sanidad remitida a los centros de salud con instrucciones sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes: "Es una práctica habitual de la izquierda".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia.

Al ser preguntado por el hecho de que el PSPV vaya a presentar ante Fiscalía una denuncia por este asunto, ha contestado: "No tengo nada que decir. Si ellos consideran que tienen la Fiscalía... es una práctica habitual del Partido Socialista y de la izquierda".

Así, ha reprochado que intenten "judicializarlo todo" lo que "no son capaces de ganar en las urnas". Y ha retado al PSPV: "Que lo lleven a la Fiscalía y la Fiscalía que investigue lo que considere".

El PSPV denunció la pasada semana que la Generalitat había ordenado no emitir certificados sanitarios para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de España. Sin embargo, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), negó entonces esta orden y rechazó "perder tiempo en la mentira": "No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere".

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, precisó que el documento sobre la regularización enviado desde la Dirección General de Atención Primaria y desvelado este jueves por el PSPV se trataba de un "borrador" en el que "se estaba trabajando y puliendo" ante las "dudas" surgidas por este proceso.

Dicho esto, informó de que este mismo departamento remitió el miércoles pasado una circular sobre el derecho de los extranjeros a obtener información sanitaria, en el que se establece que les se facilitará "la información disponible en la historia clínica".

Fuentes de Sanidad señalaron a Europa Press que el documento que ha mostrado el síndic del PSPV era "un borrador en el que se estaba trabajando y por tanto, sin firma". "Ese documento se difundió por error y ayer mismo se envió la circular firmada por el director general de Primaria, apuntaron.

En ese escrito, tras los argumentos jurídicos, se indican una serie de actuaciones a realizar, entre ellas que desde los centros de Atención Primaria "se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica". Y en caso de que "necesiten ampliar dicha información", se añade, "siempre y cuando en los centros de Atención Primaria no se disponga de la misma, se remitirá a los usuarios a los SAIP de sus departamentos para la solicitud".

Además, estas mismas resaltaron que los centros de salud "cuentan con personal de trabajo social para ayudar, asesorar y acompañar a los usuarios en la tramitación de la documentación para dar respuesta al decreto 316/2006 indicado".