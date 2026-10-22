Llorca, sobre su candidatura a la Generalitat: "No creo que sea el momento de afrontar este tipo de cosas ahora"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no cree que este sea "el momento de afrontar" la cuestión de si será o no el candidato de la formación para las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en Castelló de la Plana, preguntado por unas declaraciones del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, que este jueves, sobre este mismo asunto, ha afirmado que Llorca "podrá y deberá de ser el presidente de todos los valencianos".

"No las he podido escuchar porque en los días que estamos viviendo estoy centrado única y exclusivamente en esa problemática que tenemos de recuperación de esa dana hemos sufrido y que ha afectado a muchos pueblos de la Comunitat Valenciana", ha esgrimido.

En todo caso, ha insistido en mostrarse "muy tranquilo": "A mí me encomendó el partido y el presidente --Alberto Núñez Feijóo-- una misión, que es lo que estoy intentando hacer, que es atender las necesidades de todo el pueblo valenciano, de todos los valencianos y todas las valencianas. Ya llegará el momento de afrontar ese tema".

Sobre las declaraciones de Bravo, el jefe del Consell ha señalado que supone que habrán sido "muy cordiales y muy amables", porque con el dirigente del PP nacional mantiene "muy buena relación", y ha agregado: "Bienvenidas sean". Pero ha matizado que no cree "que sea el momento de afrontar este tipo de cosas ahora".